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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.08.2018 - 20:00, Son Güncelleme:

Küp'te facia: Korkunç iddia doğru çıktı

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Küp'te facia: Korkunç iddia doğru çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmiş ve ihbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti. Su altı ekipleri yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde girdikleri suda kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine gezmeye giden vatandaşlar, suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi bölgeye sevk edildi.

VADİ İÇERİSİNDE ÇIKTI

Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede cesetlerin Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ile Savaş Turgut'a (24) ait olduğu belirlendi.

Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.
Cesetlerin bulunduğu yerden çıkartılması sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Üç kişinin cenazelerinin olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. 

İHBAR GELDİ HAREKETE GEÇİLDİ

Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmişti. İhbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti. 

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de suda 3 kişinin kaybolduğu ihbarını kendilerinin de aldığını ve şelale bölgesine gitmek üzere yola çıktığını söylemişti. 

"GİZLİ CENNET" DENİLİYOR

Adana'nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri Çukurova'nın gizli cenneti diye biliniyor. 

 

 

 

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