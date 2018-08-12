Küp'te facia: Korkunç iddia doğru çıktı
Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmiş ve ihbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti. Su altı ekipleri yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde girdikleri suda kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine gezmeye giden vatandaşlar, suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi bölgeye sevk edildi.
VADİ İÇERİSİNDE ÇIKTI
Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede cesetlerin Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ile Savaş Turgut'a (24) ait olduğu belirlendi.
Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.
Cesetlerin bulunduğu yerden çıkartılması sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Üç kişinin cenazelerinin olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.
İHBAR GELDİ HAREKETE GEÇİLDİ
Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmişti. İhbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti.
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de suda 3 kişinin kaybolduğu ihbarını kendilerinin de aldığını ve şelale bölgesine gitmek üzere yola çıktığını söylemişti.
"GİZLİ CENNET" DENİLİYOR
Adana'nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri Çukurova'nın gizli cenneti diye biliniyor.
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