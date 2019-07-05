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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.07.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

'Kup'a mercek... Tartışma yaratmıştı ve harekete geçildi

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak.

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  • Elazığda gizemini koruyan Kup çukuru
  • Elazığda gizemini koruyan Kup çukuru
  • Elazığda gizemini koruyan Kup çukuru
  • Elazığda gizemini koruyan Kup çukuru
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.

"GÖRÜNÜMÜYLE HAYRANLIK UYANDIRAN BİR YER"

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinin başta Keban Baraj Gölü, Hastek Kalesi, kaya mezarları gibi tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra ziyaretçilerin, halk arasında "Kup çukuru" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan yeri de görmeye geldiğini belirten Cıdıroğlu, "Burası görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer. Halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğu söylentileri var. Kaymakamlık olarak bunu araştıracağız. Nasıl oluştuğunu uzmanlarla yapacağımız çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." dedi.

"ÇEVREDE BUNDAN BAŞKA BU ŞEKİLDE BİR ÇUKUR YOK"

Şenpınar Köyü Muhtarı Ahmet Emin Erben de çukurun ne zaman ve ne nasıl oluştuğunun kesin olarak bilinmediğini, aile büyüklerinin meteor düşmesi sonucu oluştuğunu kendilerine anlattıklarını dile getirdi.

Çukuru görmek için mahalleye ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Erben, şöyle konuştu:

"Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla meteor düşmesi sunucu oluşmuş. Burayı duyan insanlar görmeye geliyor. Koni şeklindeki devasa görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor. Buranın meteor düşmesi sonucu oluşup oluşmadığıyla ilgili yetkililerin bir araştırma yapmasını istiyoruz. Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok. Yıllar önce çukurun altından geçen bir dere yatağı olabileceği düşüncesiyle sondaj çalışması yapıldı ancak herhangi bir su izine de rastlanmadı. Hakikaten insanların ilgisini çeken bu yerin gizeminin ortaya çıkarılmasını istiyoruz."

Yer: Elazığ... Gizemini koruyor, hiç kimse bilmiyor
Yer: Elazığ... Gizemini koruyor, hiç kimse bilmiyor
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