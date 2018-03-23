Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok

11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.35 sıralarında Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan Fenerbahçe Müzesi’ne gelen bir Halit Şahin (39), "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırarak, kafası ile kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı. Cam kabinde bulunan kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Kupayı almak için İstanbul’a gideceğini anlatan uzun bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Youtube’de paylaşan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Halit Şahin (39), savcılıktaki ifadesinde, “Trabzon’da kafe işletiyorum. Trabzonspor’un hakkı olan 2010-2011 şampiyonluk kupasını almak için İstanbul’a gelmeden önce kendimi kameraya çekip bu görüntüleri de internette yayınladım ve başıma bir şey gelirse bundan kimsenin sorumlu olmadığını belirttim ve İstanbul’a geldim. Kupayı almak için Fenerbahçe Müzesi’ne gittim. Kupanın bulunduğu camekanı zorlayınca camekan kırıldı ve sıçrayan cam parçaları başımı yardı. Kupayı bulunduğu yerden aldım. Kan kaybetmeye başlayınca kupayı tekrar yerine bıraktım. Güvenlik görevlileri beni yakaladı. Benim amacım, bize ait olan kupayı almaktı. Beni bu konuda kimse yönlendirmedi” dedi. Halit şahin, savcılıktaki ifadesinin ardından, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şahin, Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde ise, “Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı, doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacı ile gitmedim. Trabzonspor’a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi. ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklanan Halit Şahin, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Şahin, ‘kamu malına zarar verme suçundan ise serbest kaldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Halit Şahin’in avukatı, bir üst Sulh Ceza Hakimliği’ne müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Halit Şahin’i, adli kontrol ve haftada bir gün en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bıraktı. Şahin hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da verildi. Yaklaşık 8 gün cezaevinde kalan Şahin, kaldığı Maltepe Cezaevi’nden tahliye edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Şahin’in, ‘Mala zarar verme’ suçundan ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, Halit Şahin’in yargılaması önümüzdeki günlerde yapılacak.