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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
23.03.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok

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Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok

Fenerbahçe'nin müzesinden 2010-2011 yılı şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan ve 8 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Trabzonlu büfeci Halit Şahin hakkında, ‘Mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından, toplamda 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kupa çalmaya çalışan Trabzonluya şok11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.35 sıralarında Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan Fenerbahçe Müzesi’ne gelen bir Halit Şahin (39), "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırarak, kafası ile kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı. Cam kabinde bulunan kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

 Kupayı almak için İstanbul’a gideceğini anlatan uzun bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Youtube’de paylaşan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Halit Şahin (39), savcılıktaki ifadesinde, “Trabzon’da kafe işletiyorum. Trabzonspor’un hakkı olan 2010-2011 şampiyonluk kupasını almak için İstanbul’a gelmeden önce kendimi kameraya çekip bu görüntüleri de internette yayınladım ve başıma bir şey gelirse bundan kimsenin sorumlu olmadığını belirttim ve İstanbul’a geldim. Kupayı almak için Fenerbahçe Müzesi’ne gittim. Kupanın bulunduğu camekanı zorlayınca camekan kırıldı ve sıçrayan cam parçaları başımı yardı. Kupayı bulunduğu yerden aldım. Kan kaybetmeye başlayınca kupayı tekrar yerine bıraktım. Güvenlik görevlileri beni yakaladı. Benim amacım, bize ait olan kupayı almaktı. Beni bu konuda kimse yönlendirmedi” dedi. Halit şahin, savcılıktaki ifadesinin ardından, ‘kamu malına zarar verme’ ve  ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şahin, Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde ise, “Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı, doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacı ile gitmedim. Trabzonspor’a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi. ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan tutuklanan Halit Şahin, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Şahin, ‘kamu malına zarar verme suçundan ise serbest kaldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Halit Şahin’in avukatı, bir üst Sulh Ceza Hakimliği’ne müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Halit Şahin’i, adli kontrol ve haftada bir gün en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bıraktı. Şahin hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da verildi. Yaklaşık 8 gün cezaevinde kalan Şahin, kaldığı Maltepe Cezaevi’nden tahliye edildi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Şahin’in, ‘Mala zarar verme’ suçundan ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirken, Halit Şahin’in yargılaması önümüzdeki günlerde yapılacak.

 

 
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