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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Kungfucu katilin bir cinayeti daha ortaya çıktı!

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Kungfucu katilin bir cinayeti daha ortaya çıktı!

Kayseri'de 5 yıl arayla ikinci cinayetini işleyen ve polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanan kungfu sporcusu Orhan Gökçek'in 2007 yılında kız kardeşi hakkında laf çıkaran bir kişiyi aynı yöntemle öldürdüğü belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan Gökçek'i yakalayarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli üzerinde duran dedektifler, 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayı ile karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen'in cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler 4 bin 500 kişi ile görüştü ve olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde U.A.’yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı O.G.’nin babası T.G.’ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen zanlı O.G. sorgusunda, maktül Hüseyin Ekemen’i tanımadığı, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen’i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı O.G., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Orhan Göçek’in çok daha eski tarihlerde benzer yöntemle meydana gelmiş ve faili meçhul kalmış kasten öldürme olayları da gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri yürüttükleri çalışmalarda 16.02.2007 Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu iki sokak içerisinde Şahin Metiner isimli şahsı başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısı koordinesinde Orhan Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner’i de ‘Kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı refakatinde Orhan Gökçek’e yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi. Şüpheli Orhan Göçek’in toplamda 3 cinayet olayını benzer yöntemlerle gerçekleştirdiği belirlenirken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde 2014 yılında kurulan özel dedektiflerden oluşan ekiplerin çalışması sonrasında bir çok faili meçhul cinayeti aydınlattı ve polis sorumluluk bölgesinde faili meçhul cinayet kalmadı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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