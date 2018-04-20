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    Künefecinin tepsisi bulundu

    AA/DHA
    20.04.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 gün önce Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalınmıştı. Belediye alan kişinin tepsiyi geri getirmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceğini de gün içinde açıklanmıştı. Akşam saatlerinde ise çalınan bakır tepsi bulundu.

    Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Künefecinin tepsisi bulundu

    Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.

    Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındıKünefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

     

    Etiketler: Heykel , gündem
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