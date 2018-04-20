Künefecinin tepsisi bulundu

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.







Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.



