Kumru öğretmenin hayatı 52.500 TL

Hakkâri’de görev yapan öğretmen Kumru Konak (37), dört yıl önce evinde uyurken, bitişikte kaçak bir inşaat sırasında dökülen ıslak betonun altında kaldı. Kumru Öğretmen kurtuldu ama felç geçirdiği için yatağa bağımlı hale geldi. Dört yıldır bilinci yarı açık şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.



İnşaat mühendisi Mehmet Salih Şen, inşaatın kaçak olduğunu kabul etti. Yüksekova 2. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle yaralama’ suçundan dava açıldı. İddianamede, beton dökümü sırasında kanunlara aykırı olarak iki bina arasında boşluk bırakılmadığı da ifade edildi.



HAYATINI KARARTTILAR AMA...

Son duruşma 9 Mayıs’ta görüldü. Mustafa Kütükçüoğlu, Nevzat Dalar ve Mehmet Salih Şen’e 14 bin 500’er, bina sahibi Aydın Yalçın’a 9 bin TL para cezası verildi. Konak Ailesi’nin avukatı Harika Karataş, “Bir insanın ömrünün bir makineye bağlı olmasının bedeli 14 bin TL’ymiş! Bu, yaşam hakkına saygının olmadığını gösteriyor. Hukuk bir hayatın yok olup gitmesine seyirci kalıyor” dedi.



Talihsiz olay, 8 Haziran 2014’te, Konak’ın oturduğu apartmanın bitişiğinde kaçak olarak yükselen inşaatta beton dökümü sırasında yaşanmıştı. Döküm nedeniyle Konak’ın uyuduğu dairenin duvarı çöktü. Islak beton, üzerine döküldüğü öğretmeni yatağa mahkûm etmişti.









ADLİ YARDIM İSTEĞİ REDDEDİLMİŞTİ

Konak Ailesi yedi sanığa 2 milyon TL manevi tazminat davası açtı. 80 bin TL’lik harç ücretini aile bulamadı, adli yardım istedi. Yüksekova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Şubat 2017’de bu isteği reddetti. Gerekçe olarak, ağabey Ali Ekber Konak’ın 3 bin TL’lik aylık alması, ikinci itiraza Kumru Konak’ın malulen emekli olması nedeniyle ve aylık gelirinin olması gösterildi. Oysa Konak, SGK kayıtlarında çalışır görünüyordu ve maaş almıyordu. Bağış kampanyası ile Almanya’ya tedaviyle gönderilen Konak, para bitince tedavi merkezinden ayrılmak zorunda kaldı ve Almanya’daki kardeşinin evine yerleşti. Tedavisi orada devam ediyor.