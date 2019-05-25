Kumpas savcısına 11 yıl 3 ay hapis
Dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’i makamında gözaltına alan isim olarak kamuoyunun tanıdığı eski savcı Osman Şanal, ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı. Şanal, darbe girişimi sırasında Düzce Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını ve meydana gelen hadiseleri televizyondan öğrendiğini savundu. Herhangi bir terör örgütüyle irtibatının bulunmadığını ileri süren Şanal, Erzincan’daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner’in makamında gözaltına alınmasının hukuki olduğunu savundu. Sanık avukatı Ali Alagöz de sanık Şanal’ın ByLock kullanmadığının mahkemeye sundukları uzman raporuyla kanıtlandığını iddia etti. Cihaner’in avukatı Turgut Kazan ise sanığın FETÖ üyeliğinden değil yöneticiliğinden cezalandırılmasını talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Şanal’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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