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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
30.08.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Kumpas mağduru hayata veda etti

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Kumpas mağduru hayata veda etti

Balyoz soruşturmasında tutuklanan, serbest kaldıktan sonra da sık sık görev yeri değiştirilip mobbinge uğrayan ve dava sonunda beraat eden Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Kelleci, hayatını kaybetti. Oğlu Ekin Kelleci “Babam bu süreçte çok yıprandı. Sonunda da kanser oldu. Bize hep, ‘Büyük bir kumpas kurulmuş. Bunlar bir gün ortaya çıkacak’ derdi. Dedikleri çıktı” dedi.

JANDARMA Astsubay Başçavuş Mustafa Kelleci, 2010’da Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. O dönem Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda görevliydi. Oğlu Ekin lise 3. sınıf öğrencisiydi ve üniversiteye hazırlanıyordu. Kelleci ailesinin kızları ise KKTC’de üniversite eğitimine devam ediyordu. Gözaltı kararı çıktığında tüm aile şaşkın, üzgün ve öfkeliydi. Astsubay Kelleci, dönemin savcıları Bilal Bayraktar, Ali Haydar ve Mehmet Berk tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. O gün Balyoz soruşturmalarında bir rekor yaşandı. Hâkim Ali Efendi Peksak, 34 kişiden 33’ünü tutukladı. Tutuklananlardan biri de Astsubay Başçavuş Mustafa Kelleci’ydi. ‘Fatih Camisi’ni bombalayacak timin içinde yer aldığı’ iddia ediliyordu. Hasdal Cezaevi’nde tutuklu kaldığı 12 günün sonunda avukatı Mahir Işıkay’ın tahliye talebi kabul edildi. Kelleci artık özgürdü. Diyarbakır’da kısa bir süre daha çalıştıktan sonra İzmit’e tayini çıktı. Oğlu Ekin Kelleci o günleri şöyle anlatıyor: “Babam tutuksuz yargılanıyordu. Sık sık davalar için Silivri’ye gitmek zorundaydı. Görev yerini sürekli değiştiriyorlardı. ‘Cami bombalayacaktı’ iftirası çevremizdeki insanları da ürkütmüştü. Bizden uzaklaşmışlardı. Babam olan bitene çok üzülüyordu. Yaşadıklarından dolayı küskündü. 2011’in sonlarında emekli oldu.”

DAVADAN BERAAT ETTİ

Mustafa Kelleci emekliliğinin ardından ailesi ile birlikte babaocağı Çorum’a yerleşti. Yargılandığı davada ise 2012’de beraat etti.

Yaşadığı mağduriyetin telafisi için 100 bin lira manevi, 20 bin lira maddi tazminat davası açtı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2015’te sadece 1200 lira manevi tazminata hükmetti. Aslında Kelleci o günlerde dil kanserine yakalanmıştı. Bir yandan da tedavi oluyordu. Üç yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün kaybeden Kelleci memleketi Çorum’da toprağa verildi.

Oğlu Ekin Kelleci, babasının yaşadıklarını, “Babam o süreçte çok yıprandı. Sonunda da kanser oldu. Bize o günlerde, “Balyoz davası için, Atatürkçü subay ve astsubayları tutukluyorlar. Türkiye’ye ve TSK’ya büyük bir kumpas kurulmuş. Bunlar bir gün ortaya çıkacak” derdi. Dedikleri çıktı” diye anlattı.

AHMET YAVUZ DUYURDU

48 yaşındaki Mustafa Kelleci’nin ölüm haberini emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Twitter hesabından duyurdu. Yavuz, “Balyoz tertipçileri kına yaksın! Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Em. Asb. Mustafa Kelleci 48 yaşında hayatını kaybetti. İki yıldır hastaydı. Bedeni zulme kanserle karşılık vermişti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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