Kumpas mağduru hayata veda etti

JANDARMA Astsubay Başçavuş Mustafa Kelleci, 2010’da Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alındı. O dönem Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda görevliydi. Oğlu Ekin lise 3. sınıf öğrencisiydi ve üniversiteye hazırlanıyordu. Kelleci ailesinin kızları ise KKTC’de üniversite eğitimine devam ediyordu. Gözaltı kararı çıktığında tüm aile şaşkın, üzgün ve öfkeliydi. Astsubay Kelleci, dönemin savcıları Bilal Bayraktar, Ali Haydar ve Mehmet Berk tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. O gün Balyoz soruşturmalarında bir rekor yaşandı. Hâkim Ali Efendi Peksak, 34 kişiden 33’ünü tutukladı. Tutuklananlardan biri de Astsubay Başçavuş Mustafa Kelleci’ydi. ‘Fatih Camisi’ni bombalayacak timin içinde yer aldığı’ iddia ediliyordu. Hasdal Cezaevi’nde tutuklu kaldığı 12 günün sonunda avukatı Mahir Işıkay’ın tahliye talebi kabul edildi. Kelleci artık özgürdü. Diyarbakır’da kısa bir süre daha çalıştıktan sonra İzmit’e tayini çıktı. Oğlu Ekin Kelleci o günleri şöyle anlatıyor: “Babam tutuksuz yargılanıyordu. Sık sık davalar için Silivri’ye gitmek zorundaydı. Görev yerini sürekli değiştiriyorlardı. ‘Cami bombalayacaktı’ iftirası çevremizdeki insanları da ürkütmüştü. Bizden uzaklaşmışlardı. Babam olan bitene çok üzülüyordu. Yaşadıklarından dolayı küskündü. 2011’in sonlarında emekli oldu.”

DAVADAN BERAAT ETTİ

Mustafa Kelleci emekliliğinin ardından ailesi ile birlikte babaocağı Çorum’a yerleşti. Yargılandığı davada ise 2012’de beraat etti.

Yaşadığı mağduriyetin telafisi için 100 bin lira manevi, 20 bin lira maddi tazminat davası açtı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2015’te sadece 1200 lira manevi tazminata hükmetti. Aslında Kelleci o günlerde dil kanserine yakalanmıştı. Bir yandan da tedavi oluyordu. Üç yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün kaybeden Kelleci memleketi Çorum’da toprağa verildi.

Oğlu Ekin Kelleci, babasının yaşadıklarını, “Babam o süreçte çok yıprandı. Sonunda da kanser oldu. Bize o günlerde, “Balyoz davası için, Atatürkçü subay ve astsubayları tutukluyorlar. Türkiye’ye ve TSK’ya büyük bir kumpas kurulmuş. Bunlar bir gün ortaya çıkacak” derdi. Dedikleri çıktı” diye anlattı.

AHMET YAVUZ DUYURDU

48 yaşındaki Mustafa Kelleci’nin ölüm haberini emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Twitter hesabından duyurdu. Yavuz, “Balyoz tertipçileri kına yaksın! Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Em. Asb. Mustafa Kelleci 48 yaşında hayatını kaybetti. İki yıldır hastaydı. Bedeni zulme kanserle karşılık vermişti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.