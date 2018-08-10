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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.08.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Kumkapı'yı terk etmeyene şafak baskını

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Kumkapı'yı terk etmeyene şafak baskını

GÜRPINAR’a taşınan Kumpakı Balık Hali’ni terk etmeyen ve teknelerini buraya bağlayarak kaçak avlanma yapan balıkçılara ait 120 tekneye şafak baskını düzenlendi.

Saat 06.00 sıralarında harabe halde olan eski Kumkapı Hali’ne gelen ekipler, irili ufaklı 120 adet tekneyi alandan çıkardı. Çoğunluğu su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olmadığı halde yasadışı avlanan teknelere ait iki bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu. Baskın sırasında sahipleri limanda bulunmayan tekneler ise Yediemin park alanlarına götürüldü.

LİMAN GİRİŞİ KAPATILDI
Ruhsatsız olan ve üzerinde kaçak av malzemeleri bulunan teknelerin ise sahipleri belirlendikten sonra idari para cezası uygulanacak. Yaklaşık beş saat süren çalışmalar sonucunda işgalci durumunda bulunan 120 teknenin tamamı liman dışına çıkarılarak liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Tekne sahiplerinin tüm uyarılara rağmen 3 yıldır Gürpınar’a gitmedikleri, ısrarla Kumkapı’yı kullandıkları açıklandı. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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