Kumkapı'yı terk etmeyene şafak baskını
GÜRPINAR’a taşınan Kumpakı Balık Hali’ni terk etmeyen ve teknelerini buraya bağlayarak kaçak avlanma yapan balıkçılara ait 120 tekneye şafak baskını düzenlendi.
Saat 06.00 sıralarında harabe halde olan eski Kumkapı Hali’ne gelen ekipler, irili ufaklı 120 adet tekneyi alandan çıkardı. Çoğunluğu su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olmadığı halde yasadışı avlanan teknelere ait iki bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu. Baskın sırasında sahipleri limanda bulunmayan tekneler ise Yediemin park alanlarına götürüldü.
LİMAN GİRİŞİ KAPATILDI
Ruhsatsız olan ve üzerinde kaçak av malzemeleri bulunan teknelerin ise sahipleri belirlendikten sonra idari para cezası uygulanacak. Yaklaşık beş saat süren çalışmalar sonucunda işgalci durumunda bulunan 120 teknenin tamamı liman dışına çıkarılarak liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Tekne sahiplerinin tüm uyarılara rağmen 3 yıldır Gürpınar’a gitmedikleri, ısrarla Kumkapı’yı kullandıkları açıklandı.
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