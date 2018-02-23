Kumkapı’da 3 kişinin öldüğü otel yangını: Otel sahibine tahliye... Bilirkişi otel sahibini tali kusurlu buldu

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Taksirle ölüme ve taksirle yangına neden olma” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Tuncay Doğan katıldı.

“HER KATINDA YANGIN MERDİVENİ BULUNMAKTADIR”

Bilirkişi raporunda, binanın her katında, her kata açılan yangın merdiveni, yeterli miktarda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri, kaçış yollarını gösteren yön levhaları, ikaz lambaları, yangın söndürme sprinkleri sistemi ve yangın dolaplarının, teras katta bir adet kesintisiz güç kaynağı (jeneratör) bulunduğu anlatıldı.

“DUMANDAN BOĞULDULAR”

Yanma esnasında oluşan duman ve insanları etkileyen zehirli gazların yukarı doğru ilerlemesi ile bir anda binanın dumanın etkisinde kaldığı, ortamda bulunan kişilerin panik halinde dışarı kaçmaya çalıştıkları, otelde bulunan ve dumandan aşırı şeklide etkilenen 3 kişinin dumandan boğularak hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

“İŞ YERİ SAHİBİ TALİ KUSURLU”

Raporda, “Olayın meydana gelmesinde herhangi bir kast unsuru bulunmadığı, ayrıca yangının oluşmasında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her hangi bir maddenin bulunmadığı, yangının ağırlıklı olarak elektriksel bir arızadan kaynaklanmış olduğu ve önlenemezlik faktörünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Yangın elektriksel teknik bir arızadan kaynaklandığı, söz konusu otelde yangın önlemlerinin alınmış olduğu, ancak iş yeri sahibi daha etkin denetim ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı göz önüne alındığında, iş yeri sahibi ve sorumlu müdürü Tuncay Doğan’ın tali kusurlu olduğu, takdirin yine de mahkemeye ait olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

SAVCI EK RAPOR İSTEDİ

Duruşma savcısı, bilirkişi raporunda sanığın tali kusurlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, hangi eylemleri sebebi ile kusur izafe edildiğinin açıklanmadığı, bilirkişi raporundaki gerekçenin yetersiz olduğu, olayın meydana gelmesinde sanık dışında başka şahısların kusuru bulunup bulunmadığı konusunda görüş belirtilmediğini belirterek ek rapor aldırılmasını ve Doğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Dosyanın ek rapor hazırlanması için yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak Tuncay Doğan’ın tahliyesine karar verdi