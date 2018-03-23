Kumbarasındaki 103 lirasını Kartal istimbotu için bağışladı

Birinci Dünya Savaşı’nı kaybederek orduları dağıtılan Osmanlı İmparatorluğu’nun emri ile Adana’dan İstanbul’a trenle gelen Mirliva (Tümgeneral) Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa Garına vardığında kendisini bekleyen bir istimbot ile denize açılmıştı. O zamanki adı ‘Enterprise’ olan istimbot, Haydarpaşa Gar Limanı’ndan çıktığında Atatürk’ün karşısında beliren İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 55 parçalık işgal donanmasına bakarak ağlayan Cevat Abbas’a dönen ulu önderin, dünya savaş tarihine geçen “Ağlama çocuk, geldikleri gibi giderler” sözünü söylemesine neden olmuştu.

Yıllarca özel sektöre hizmet ettikten sonra hurdaya ayrılan ve Tuzla’da yarı batık halde kaderini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait eski adıyla ‘Enterprise’ isimli Kartal istimbotu kurtarıldı.

Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu tarafından Tuzla’da bir tersanede restorasyonu süren 1911 Hollanda yapımı istimbot, önümüzdeki yıl İstanbul’un yeni müze gemisi olacak.

Kartal’ı Kurtarma Platformu Başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, müze gemi haline getirilmesi ve İstanbul kamuoyuyla buluşması amaçlanan Kartal'ın son durumu hakkında restorasyonun devam ettiği tersanede bilgi verdi.



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir buluşmaya tanık olacaksınız. Bu sıradan bir buluşma değil. 100 yıl önce bu gemide söylenen ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünün etrafında Türk milletinin nasıl kenetlendiğine tanık olacaksınız. 10 yaşındaki Cem Tuğcu kardeşimiz, kumbarasını açtı ve babasına, ‘Bunu Atatürk’ün gemisine bağışla’ diye verdi. Kıymetli büyüğümüz Necdet Akson, Kartal’ın müze olması için 3 aylık emekli maaşını verdi. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kartal’ın gücü ve büyüklüğü, 7’den 77’ye yüreğinde vatan aşkı taşıyan herkesi etrafında birleştirmeye başlamasıdır. Bu gemi ‘birleştiren gemi’, bu gemi ‘batırılamayan gemi’, bu gemi ‘Türkiye... Bu gemiyi kimse batıramaz! Çünkü bu gemide, Türk milleti var. Kartal istimbotu umudun bugüne yansımasıdır. Onu sonsuza kadar yaşatacağız. Yarınlara inanan herkesi bu aileyi büyütmeye, bu projeye imza atmaya çağırıyoruz. Kartal’ın ayağa kalkması, halkın ziyaretine açılacak bir anıt gemi haline gelmesi ve gerçek bir Atatürk filmi çekilmesi için kamuoyunu seferberliğe çağırıyoruz” dedi.



Cem Gürdeniz konuşmasının ardından, Kartal istimbotunun restorasyon çalışmaları için kumbarasında biriktirdiği 103 lirasını bağışlayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Cem Tuğcu ile 3 aylık emekli maaşını bağışlayan 93 yaşındaki Necdet Akson’a da birer plaket verdi.