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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)
07.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Kumasını bıçaklamıştı... "Kocan seni boşadı beni aldı''

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Kumasını bıçaklamıştı... "Kocan seni boşadı beni aldı''

ADANA'da, 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Songül K. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın K.'den (34) boşanan ama beraber yaşamaya devam eden Songül K.'nin ifadesinde, Dirbaye'nin "Kocan seni boşadı beni aldı. Artık benim kocam" demesi üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. 3 çocuk annesi Songül K., 1,5 yıl önce, aynı zamanda amcasının oğlu da olan eşi Aydın K.'den boşandı. Ancak ikili boşanmadan sonra da birlikte yaşama devam etti.

Kumasını bıçaklamıştı... Kocan seni boşadı beni aldı
Aydın K., daha sonra Suriye'deki savaştan kaçarak Adana'ya gelen Takrid Dirbaye ile de açtığı başka bir evde nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Aydın K., dün de Takrid Dirbaye ile eski eşinin evine yemeğe gitti.

Yemeğin ardından Aydın K., çocuklarıyla oturma odasında otururken, Songül K. ile Takrid Dirbaye mutfakta bulaşık yıkarken tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, bir süre sonra çığlık seslerini duyan Aydın K., mutfağa gidince, 5 aylık hamile Takrid Dirbaye’yi yerde kanlar içerisinde buldu.

Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Dirbaye, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, Songül K. gözaltına alındı.

Songül K.'nin emniyetteki sorgusunda, "Kocan seni boşadı beni aldı, artık benim kocam" dediği için Takrid Dirbaye'yi bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Songül K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü
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