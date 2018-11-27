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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
27.11.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Dehşet! Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü…

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Dehşet! Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü…

TÜRKİYE sınırındaki Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhanede, Levent U. (57) iddialara göre tartıştığı sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova (38) ile sevgilisinin arkadaşı İrade Ziyadullayeva’yı (31) bıçakla yaraladı. Saldırıda, İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova da ağır yaralandı. Saldırgan, Levent U. Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.  

Olay, önceki gece Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde meydana geldi. Levent U., Türkiye'den Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhaneye gitti. İddiaya göre, Levent U., sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan Özbek vatandaşı İrade Ziyadullayeva araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent U., cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent U., olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan Özbek kadının öldüğü arkadaşının yaralandığı bıçaklı saldırı olayı sonrası yaşanan panik anları kumarhanedeki müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Khalida Mahkamova’ya müdahale edildiği görülerken saldırıda hayatını kaybeden İrade Ziyadullayeva’nın etrafına kalabalığın toplandığı görülüyor. Bu arada görüntülerde kumarhanede yaşanan olaya rağmen bazı müşterilerin olan bitene aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi de dikkat çekti.

Dehşet Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü…

Dehşet Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü…

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