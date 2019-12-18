Kumandayla açılan gizli odalarda ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelen TIR’ların kasa aralarında ve diğer eşyaların arasında gizlenerek ünlü saat markalarının taklitlerinin İstanbul’a getirilerek piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler, saatlerin sadece TIR’lar içinde getirilmediğini, kadın kuryelerin vücutlarına sarılarak havalimanlarından da sokulmaya çalışıldığını belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından saatlerin satıldığı yönünde bilgi alınan Fatih’te hediyelik eşya satan iş yeri görünümündeki 2 adres ile Gaziosmanpaşa’daki iş yerine operasyon düzenlendi. Polisin bastığı bir iş yerinde bir kumanda bulundu. Kumandanın tuşuna basıldığında tahta kaplamalı duvar görünümündeki duvardan bir kapı açıldı. Açılan kapıdan içeri giren ekipler gizli odada yüzlerce saat buldu. 3 adreste yapılan aramalarda 2 bin 571 adet ünlü markaların taklitleri olan kol saatleri ve parçaları ele geçti.

Operasyonda iş yeri sahipleri H.İ, K.G ve M.E.K gözaltına alındı. Saatlerin 3 milyon 850 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

Bu operasyonun dışında İstanbul Havalimanı’na gelen Özbekistanlı kadın bir yolcunun vücuduna sarılı 500 saat ve 300 saat parçası ele geçtiği bildirildi. Kadın saat kuryesiyle ilgili adli işlemin devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan iş yeri sahiplerinin kaçakçılık kanunundan haklarında işlem yapılarak serbest kaldığı bildirildi.