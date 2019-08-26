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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) (DHA)
26.08.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

'Kum zambağını' koparmanın cezası 48 bin 625 lira

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'Kum zambağını' koparmanın cezası 48 bin 625 lira

Bodrum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen 'kum zambağı', ağustos ayıyla açmaya başladı. Çevreciler kum zambaklarına zarar verilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yaparken, koparan kişilerin 48 bin 625 lira para cezası ödeyeceği belirtildi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı', ağustos ayının ortalarından itibaren Bodrum'da yüzünü gösterdi. Akyarlar Mahallesi Fener Burnu Mevkii'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının 48 bin 625 lira olduğu açıklandı.

BU YIL DAHA GENİŞ ALANDA AÇTI

Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının çiçek açması meraklıların dikkatini çekti. Beyaz çiçekleriyle görsel zenginlik yaratan kum zambaklarının bu yıl, geçen senelere göre daha geniş alanda açtığı görüldü. Bodrum Belediyesi tarafından çevresi demir korkuluk ile çevrilen kum zambaklarının korunmasını isteyen çevreciler, vatandaşların fotoğraf çekmek için bile yanına gittiklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ağustos ayında çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.

Kum zambağını koparmanın cezası 48 bin 625 lira

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