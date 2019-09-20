Kültürel işgal çıkışı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne katıldı. Emine Erdoğan, şunları söyledi:
“Bugün Türkiye’de Adana’nın kebabından Ayancık keten bezine, Kastamonu siyez bulgurundan Mut zeytinyağına, Nizip sabunundan Safranbolu safranına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün mevcut. Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de Avrupa Birliği’ne tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun envanterine göre, Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500’e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var. Çünkü Türkiye medeniyetlerin doğumhanesi, farklı kültürleri barındıran bir çeşitlilik havzasıdır. Bu muhteşem hazine, bitkiden tekstile, esanstan gastronomiye kadar her alanda kendini ortaya koymaktadır. İnsanlar artık otantik değeri olan, bir hikâye taşıyan ürünleri tercih ediyor. İşte bu noktada, Türkiye bir cennet. Anavatanı Türkiye olan bazı ürünlerimiz maalesef başka ülkelerce sahiplenildi. Lalenin Hollanda’ya yolculuğu aslında hüzünlü bir göç hikâyesidir. Yoğurdumuzun, dönerimizin başka isimlerle anılması da bir nevi kültürel işgaldir.”
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