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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda KPSS şartı da aranıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne merkez teşkilatı ve bölge tiyatro müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere; şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacak. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımının tüm detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri" bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşçiler, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilde istihdam edilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VE İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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