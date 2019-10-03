Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alacak! Başvurular ne zaman bitiyor?
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde; kütüphaneci, müze araştırmacısı , arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker olmak üzere toplam 785 personel istihdam sağlayacak. Adaylarda KPSS şartı aranacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte, ilana ilişkin detaylar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2019 yılı kapsamında Kütüphaneci (500) kişi, Müze Araştırmacısı (25) kişi, Arkeolog (25) kişi, Mühendis (50) kişi, Mimar (65) kişi, Şehir Plancısı (50) kişi, (KPSSP93 puan türünde) Tekniker (50) kişi, 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden yapılan puan sıralama sonucu pozisyon sayısının beş katı aday arasına girmek kaydıyla Mütercim-Tercüman pozisyonunda (20) kişi olmak üzere, sözleşmeli personel alımı yapılacak. Elektronik başvuruda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya Elektronik başvuruda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya giren adaylar, sözlü sınava davet edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında "www.kulturturizm.gov.tr" adresinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.
Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.
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