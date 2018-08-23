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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
23.08.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı: Üzülerek okudum, izin vermeyeceğiz

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum'da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değinerek, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizminin bazı istenmeyen olaylar nedeniyle bir süre duraklama dönemini yaşadığını, o dönemde fiyat ortalamasının düştüğünü, artık o günlerin geride kaldığını söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısında artışın gelecek sezonlarda devam edeceğine inandığını vurgulayan Ersoy, hedeflerinin turist sayısı değil, turizmden elde edilen kişi başına geliri artırmak olduğunu ifade etti.

Ersoy, Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı ortalama turizm harcamalarının 670 dolar civarında olduğuna işaret ederek, gelecek senelerde 40-45 milyon turisti geçmeyi değil, kişi başına ortalama turizm gelirini 670 dolardan bin dolara getirmeyi konuşmak gerektiğini, başarı çıtası olarak bunu gördüğünü söyledi.

"Beş yıl içinde hedefimize ulaşacağız"

Turizmde önce insana yatırım yapılması gerektiğine değinen Ersoy, insan standardı, seviyesi, kalitesi, eğitimi yükselttiğinde bir üst sınıf turiste hitap edilebileceğini dile getirdi.

Turizmin sadece turistik tesislerdeki çalışanlardan değil, sokaktaki insanlardan da etkinlendiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
"Herkes, 'Hepsi içeride kalıyor, kimse dışarı çıkmıyor.' diyerek, 'Her şey dahil' sistemini suçluyor. Oysa dışarıyı da otel standardına getirmemiz lazım. Dışarının da standardını yükseltmemiz lazım. İşte orada belediye başkanları, belediye çalışanları devreye giriyor. Turizme yatırım yapan, turizmde çalışan insanların zihniyetini, onların kafa yapısını değiştirmemiz lazım. 'Turist geldi, üstünden ne kaparız?' mantığıyla düşünmemek lazım. Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum, '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz.

Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Ulaşmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız."

"Hükümet 10 kat hızlı hareket ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel yanının çok hızlı karar alınabilmesi olduğunu vurgulayan Ersoy, bakanların sürekli iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Ersoy, bütün bakanların çok yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Eskiden bürokrasi çok ağır oluyordu. Şimdi öyle olmuyor. Siz söylüyorsunuz sorunu, diğer bakan hemen takip ediyor. Anlaşamadığımız nokta olursa Cumhurbaşkanımız hemen konuyu netleştiriyor. Çok hızlı gidiyoruz. Şu anda hükümet, 10 kat hızlı hareket ediyor. Sistemin böyle bir faydası var. Doğru şeyi doğru bir şekilde anlatınca çok çabuk karar çıkıyor. Sistem uygulamaya geçiyor. O açıdan Türkiye bunu birkaç ay sonra daha iyi hissedecek." diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.08.2018)
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