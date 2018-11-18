Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan çarpıcı sözler: AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriKültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan çarpıcı sözler: AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz
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18.11.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan çarpıcı sözler: AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan çarpıcı sözler: AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili olarak, "AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

CNN Türk’te yayınlanan hafta Sonu programına konuk olan Ersoy şunları söyledi:

Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80’li yıllarda rahmet Özal’la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1’de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoydan çarpıcı sözler: AKM projesini 2021de bitirmeyi düşünüyoruz

2018 için Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırılacak şu an için 40 milyon gibi rakam öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl belki 48 milyonu geçeceğini tahmin ediyorum.

Müze kart çok fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. müzelerde elde ettiğimiz gelirlerin yüze 80'i yabancı kaynaklı. Mayıs ayına kadar bütün müzeler müze kart sistemine dahil olacak. Yerli turistimizi müze kart ile koruyacağız. Müzelerimiz Avrupa’ya göre çok ucuz giriş ücretlerini arttıracağız.

Hızlı bir şekilde bütün ülkeler güvenlik notumuzu kaldırdılar. Japon turist sayısında yüze 90 artış var. Japon’u getirmeyi sağladığınızda bütün Asya ülkeleri harekete geçiyor.

Bir turizmci olarak şunu söylemek istiyorum, Yeni İstanbul Havalimanı sayesinde 10 boyunca ulaşım altyapımız komple çözülmüş durumda. İstanbul'un slot sıkıntısı vardı (Uçuş izni) Yeni havalimanı ile bu sorun da çözülmüş oldu.

Erken rezervasyon rakamlarından yüzde 180 artış var. Batı turistinde yüzde 35'lik bir büyüme bekliyoruz. Turizmde eksiğimiz teşvik değil. Turizmde eksiğimiz doğru planlama ve programlama

AKM 2021’DE BİTECEK

26 Kasımda ihale çağrısına başlıyoruz. Ocak gibi sözleşmenin yazılması şubat ayıda ise içerisinde temel atma gerçekleştireceğiz. Projenin bu kadar gecikmesinin nedeni aslında ihale maliyetlerini aşağı çekmekti. AKM projesinin 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz.

SİNEMA VE DİZİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Sinema bizim en önemli tanıtım araçlarımızdan birisi. Dünyaya dizi ihraç eden 2. ülke olduk Amerika’dan sonra. Şimdi bizim bunu teşvik etmemiz lazım. Çünkü bu çok iyi bir silah. Sinema teşvik yasasını meclise sunacağız. Türkiye’de çekim maliyetlerini yüzde 30 a kadar kısmını bakanlığımız finans ediyor.

TAKSİ – UBER TARTIŞMASI

UBER Türkiye'ye vergi ödemiyor. Uber'in piyasaya yerleşmesinin ana sebebi piyasada eksiklikten faydalanması. Bu işi Uber’le çözmeyeceğiz bu işi taksicilerle çözeceğiz. Onlara gereken desteği vereceğiz.

“ATATÜRK’ÜN GERÇEK SESİ İLE PAYLAŞACAĞIZ”

Sinema genel müdürlüğünde bir çalışma yapıyoruz. Osmanlı’dan başlayarak bazı bölümlere ayırdık. Bütün görsel arşivi topluyoruz. Bunları restorasyondan geçiriyoruz dijital ortama aktarıyoruz. Atatürk’le ilgili olarak ağırlık olarak çok güzel şeyler var. Bunları internet sitemizden paylaşacağız. Atatürk’ün gerçek sesi ile paylaşacağız. Bu sayede hem Türk ve hem de uluslararası araştırmacılara kaynak sağlamış olacağız. 

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