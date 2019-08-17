Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı
GeriGündem Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.08.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağanaktan etkilenen Kapalıçarşı ile ilgili, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."dedi.

Bakan Ersoy ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'da yağışın etkilediği yerlerden biri olan Kapalıçarşı'da incelemede bulundu.

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, "Kapalıçarşı turizm açısından bizim göz bebeğimiz olan önemli noktalardan biri. Hem çok önemli bir kültür varlığımız hem de çok önemli bir tescil yapımız." diye konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından geçen yıl yapılan çalışma sayesinde Kapalıçarşı'nın baştan sona yenilendiğini anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün iyi bir test geçirmiş oldu. Çatıdan herhangi bir sızma olmadı, çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına bu yağmur oranlarına göre, tabii kaç yüz yıl önce yapılmış olan bir yapı, uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamadığı için giderlerden geri tepiyor ve tekrar çatıdan açık camlardan içeri sızma oluyor. Çatı başarıyla aktardığı için sadece birkaç noktada sızma olmuş."

Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Ersoy, yetkililerle birlikte Kapalıçarşı'da inceleme yaptıklarını belirterek, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un tarihi noktalarında yağmurdan etkilenen tarihi eserlerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Ersoy, "Hem bizim Kültür Varlıkları'na hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz. Bunlarla ilgili altyapıda ne tür yatırım ve değişiklikler yapılması gerekiyorsa yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem bakanlığımız hem de Vakfılar Genel Müdürlüğümüz ile beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, "Bu tek başına bakanlığın yapması gereken bir iş değil, hem büyükşehir hem ilçe belediyeleriyle ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz kendimizle ilgili sorumlulukları, ilk gün olarak tespitlerini yapacağız. Sonrasında da gerekli yapısal düzenlemeleri yaparak bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo ile karşılaşmamak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Kapalıçarşı'nın çatısının başarıyla testi geçtiğini ifade eden Ersoy, altyapıyla ilgili birkaç takviye gerektiğini, bunların hızlı bir şekilde yapılması durumunda Kapalıçarşı'nın şiddetli yağışa karşı daha hazırlıklı olacağını vurguladı.

Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

"EN BÜYÜK YAĞIŞ FATİH İLÇE SINIRLARINA DÜŞTÜ"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AKOM verilerine göre Fatih'in diğer bütün ilçelere göre 2-2,5 kat fazla yağış aldığını belirterek, "En büyük yağış Fatih ilçe sınırlarına düştü. Buna rağmen hamdolsun çok ciddi bir şey yok. Tabii su baskınlarımız var. Hem büyükşehir belediyesi hem de biz ilçe belediyesi olarak bunlara yetişmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı'da şu an hayatın devam ettiğini kaydeden Turan, "Bakanımızın ifade ettiği gibi on binlerce insan şu anda çarşının içerisinde alışveriş yapıyor. Tabii yeni iklim şartları yeni sorunlar ortaya çıkartıyor. İnşallah buna göre yeni düzenlemeleri beraberce yapacağız." dedi.

Açıklamanın ardından yönetim ofisinde yetkililerle toplantı yapan Bakan Ersoy, ardından Kapalıçarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Kültür Bakanı Ersoy, Kapalıçarşı’da açıklama yaptı: Çatıdan herhangi bir sızma olmadı

Esnafın, sağanak yağış sonrasında yapılan çalışmalar ve turizm polisi uygulamasıyla ilgili teşekkürlerini ilettiği Ersoy, incelemede bulunduktan sonra çarşıdan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı
İstanbul’da şiddetli yağış sonrası şoke eden görüntüler
Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Altgeçitte büyük korku... Zıpkıncılar kurtardı