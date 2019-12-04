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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Kült ne demek? Kült nedir ve ne için kullanılır? Kült TDK Sözlük anlamı

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Kült ne demek? Kült nedir ve ne için kullanılır? Kült TDK Sözlük anlamı

Kült kelimesi, genellikle sanat ağırlıklı metinlerin içerisinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) internet sitesinde yazılışı merak edilen kült kelimesi, edebi eserleri ve sinema alanında yer edinmiş filmleri tanımlamakta kullanılmaktadır. Peki, kült ne demek? İşte, kült kelimesinin sözlük anlamı ve yazılışı

Kült sözcüğü popüler kültürde birçok anlamda kullanılmaktadır. Genellikle klasik sanat eserleri için kullanılan bu sözcük, değerli eserleri temsil eder. Köklü, sanat değeri yüksek film ve edebiyat eserlerini ifade eder. Ancak sözcüğün kökenlerine inildiğinde bu anlamın çok dışında kullanıldığı görülmektedir.

KÜLT SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ

Kült sözcüğü, eski kültürlerde dini inanışlarla alakalıdır. Buna göre kült, dini inanışlardan kaynaklanan, kutsal kabul edilen değerleri ifade eder. Örneğin eski Türk toplumlarında demir, ağaç, ateş gibi objeler birer külttür. Bunların insanları kötülüklerden koruduğuna inanılır. Tanrı tarafından insanlara bahşedilen değerli varlıklar olduğunu düşünülür.

​​​​​​​Bu nesnelere atfedilen kutsallık, insanların onları çok değerli bulmasına neden olur. Günümüzde bazı sanat eserleri için kült ifadesinin kullanılması, bu değere bina edilmektedir.

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