Kulp saldırısı sanıkları ile ilgili flaş gelişme!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKulp saldırısı sanıkları ile ilgili flaş gelişme!
GeriGündem Kulp saldırısı sanıkları ile ilgili flaş gelişme!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÜN/DHA
19.11.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kulp saldırısı sanıkları ile ilgili flaş gelişme!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kulp saldırısı sanıkları ile ilgili flaş gelişme!

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 7 orman işçisinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin görevden uzaklaştırılan HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı 7 şüpheliden tutuklu 5'i hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur Mahallesi yakınlarında 12 Eylül günü orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay'ın, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'tasarlayarak öldürmek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suç ve suçluyu övmek' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar Yücel Ç. ve Ümit F.'nin ise aynı suçlardan 5 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

PATLAYICI RADYO FREKANS KOMUTALI OLARAK HAZIRLANMIŞ 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bölgede yapılan incelemelerde, PKK'lı teröristler tuzakladığı patlayıcıyı radyo frekans komutalı olarak hazırladıkları tespit edildi. İddianamede patlamanın meydana geldiği bölgede bir gün önce Kulp Belediyesi'nce yol çalışmasının yapıldığına da yer verildi.

'500 METRE UZAĞIMIZDA 2 KİŞİYİ GÖRDÜM'

İddianamede, saldırıda yaralanan 10 müşteki, 10 tanık ve 2 gizli tanığın ifadelerine de yer aldı. Saldırının mağduru M.H.D., yol güzergahında sivil kıyafetli 2 kişiyi gördüğünü belirterek, patlamanın ardından ise bu kişilerin kaçtığını söyledi. Araçta 17 kişi olduklarını anlatan M.H.D, 300 metre ilerledikten sonra patlamanın meydana geldiğini söyledi. M.H.D., "Yolun üzerine çıktığımda dağın tepesinde yaklaşık 500 metre uzağımızda 2 kişiyi gördüm. Yardım için onlara bağırmaya başladım. Sivil giyimli olduklarını gördüm ama bize yardım etmeye gelmeden oradan uzaklaşıp gittiler" ifadesinde bulundu.

Saldırıda kendisinin yaralandığını babasının ise şehit olduğunu anlatan mağdur H.Ç. ise saldırının etkisiyle iletişim problemi yaşadığını söyledi. 

Gizli tanıklar 'Çıngırak-1' ve 'Çıngırak-2'nin ifadelerine de yer verilen iddianamenin değerlendirme bölümünde ise şöyle denildi:

"Şüpheli Mehmet Abidin Karaman'a ait olan araç ile şüpheliler Mehmet Fatih Taş, Şener Aktaş ve Emin Ay'ın olay günü patlamanın yaşandığı bölgede bulundukları anlaşılmıştır. Şüpheli Ümit F. ise iş makinesiyle olaydan bir gün önce ve olay günü patlamanın gerçekleştiği bölgede çalıştığını kabul etmiştir. Kulp Belediyesi'ne ait araçların GPS kaydında şüpheli Yücel Ç.'nin kullandığı aracın olaydan bir gün önce patlamaya yakın bölgelerde yaklaşık 4 saat boyunca değişen sürelerde beklemeler yaptığı tespit edilmiştir." 

'EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNE YETERLİ ŞÜPHE BULUNMUŞTUR'

İddianamede, görevinden alınan tutuklu bulunan HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Fatih Taş ve Fatma Ay, bazı tarihlerde katıldıkları etkinlik ve sosyal medya hesaplarında 'terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek' suçlarını işledikleri, şüphelilerin devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütü PKK/KCK ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulunarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerine yeterli şüphe bulunduğu ifadeleri yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle