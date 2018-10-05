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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.10.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Külliyeyi bombalayan pilot, memurları böyle tehdit etmiş!

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Külliyeyi bombalayan pilot, memurları böyle tehdit etmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan eski F-16 pilotu sanık Müslim Macit'in, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde infaz koruma memurlarını tehdit ettiği ortaya çıktı. Macit'in, koğuş araması sırasında panosunda asılı fotoğrafları kaldırmasını isteyen infaz koruma memurlarını "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız" dediği belirlendi.

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müslim Macit'in odasına rutin kontrole gelen infaz koruma memurları, sanığın odasındaki panoda gazetelerden kopartılmış kupür ve fotoğrafları gördü.

Memurların, panoya asılan kupür ve resimleri kaldırması gerektiğini bildirmeleri üzerine, sanık Macit, "Buraya ne asacağıma siz karar veremezsiniz. Buraya ben istediğimi asarım." diye karşılık verdi.

Panoya sadece aileye ait fotoğrafları ve idare tarafından verilen talimatların asılabileceği uyarısında bulunan memurlara Macit, "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız." şeklinde tehdit içeren sözler kullandı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Müslim Macit hakkında disiplin soruşturması başlattı.  İfadesi alınan Macit, kendisine suçlu muamelesi yapıldığını, yargılamasının sürdüğünü ve görevli memura hakaret etmediğini savundu.

Gazetelerden kopardığı resim ve kupürleri panoya asmasının suç olmadığını ileri süren Macit, memurun kendisini uyarmasına anlam veremediğini ve kimseyi tehdit etmediğini savundu.

Disiplin soruşturması sonucunda "kamu görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Macit, eyleminden dolayı 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Macit, verilen cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.  İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

KÜLLİYEYİ BOMBALAMIŞTI

Eski F-16 pilotu Müslim Macit'in, 16 Temmuz 2016 günü saat 06.19'da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 ile Cumhurbaşkanlıg?ı Ku?lliyesi yakınındaki ko?pru?lu? kavşak ve otoparka iki MK-82 bombası attıg?ı belirlenmişti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucu 29 kişi şehit olmuş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

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