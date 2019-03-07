Ünlü akını... 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü akını... 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği
GeriGündem Ünlü akını... 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.03.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Ünlü akını... 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana, içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir?" dedi.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yıl da konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim." ifadesini kullandı.

Bir şekilde ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerde, babalık yapan beyefendilerin de hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Ama biliyoruz ki bu süreç, kadınların kabulü ve içinden taşan şefkati paylaşmak istemesiyle başlıyor. Bu nedenle, koruyucu aile sisteminin temel zemininin kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum. Bu yüce gönüllülüğü gösteren tüm kadınlarımıza ve baba şefkatiyle kanadı kırık yavrularımızı himaye eden tüm beyefendilere insanlık adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
Koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün ülkemizde aileler akşam evlerine çekildiğinde, tam 5 bin 360 evin penceresinden, mahyalardan parlar gibi sımsıcak bir ışık sızıyor. Şefkatin, fedakarlığın ışığı..." dedi.
İnsanın insana emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşmanın kendine has bir bereketi olduğunu, yardımlaşmadan doğan iyiliğin ruhumuzda adeta detoks etkisi yaptığını söyledi.

Sosyal sorumluluk denilen yardımlaşma metodunun, yaşam kültürünün özünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, "Eytam Nezareti, Darüşşafaka, Darülaceze gibi kurumlar yetimin, kimsesizlerin hamisi kurumlardır. Bugün de devletimizin kolları, kimsesiz yavrularımızı sarıp sarmalamak için sonuna kadar açıktır. Çağın şartlarını dikkate alarak modern metodlar geliştirmektedir. Eskiden olduğu gibi birçok çocuğun aynı odada yaşamak zorunda olduğu çocuk yurtları ortadan kalkmıştır. Sevgi evleri, çocuklarımız için sıcak yuvalar olmuştur. Bunun bir adım ötesinde ise koruyucu aileler bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

"BU ÇOCUKLARIMIZIN 688'İ ENGELLİ"

Gönül Elçileri projesi kapsamında yaygınlaştırılan koruyucu aileliğin, milletin yüreğinde büyük karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısı sadece 515 iken, 2019 Şubat ayı itibarıyla 5 bin 360 aile yanında tam 6 bin 556 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu çocuklarımız içinde 688'i engellidir. Bunların arasında yüzde 100 ağır engelli çocuklarımızın olduğunu da biliyorum. Böyle yavrularımıza kol kanat geren ailelere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rabb'im onlardan razı olsun."
Geçmişte, devlet koruması altındaki çocuklarla ilgili toplumda bazı olumsuz algıların olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, onların genelde hayata 1-0 yenik başlamış, mağlubiyetten başka gerçeklik tanımamış insanlar olarak lanse edildiğini, ancak gerçeğin böyle olmadığını dile getirdi.

 

"MERHAMETİ YÜRÜRLÜĞE KOYMALIYIZ"

Ünlü akını... 8 Marta özel koruyucu aile yemeği

Hayatın, herkesin kalbini mutlaka bir kere burktuğunu anlatan Emine Erdoğan, "Ama bu, çocuklarımızın baştan sona mutsuz bir hayat geçirecekleri anlamına gelmez. Biliyoruz ki bugün devletimizin kanatları altında yetişmiş nice başarılı doktor, öğretmen, hukukçu, sanatçı ve sporcumuz var. Hepsi mutlu ve hayata değer katan insanlar. O nedenle acımayı tedavülden kaldırıp, dar zamanların merhemi olan merhameti yürürlüğe koymalıyız." diye konuştu.
Şu anda devletin himayesinde güven içinde yaşayan, ama sıcak aile ortamına hasret çocukların olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız büyük bir titizlik içinde onları sıcak yuvalarla buluşturma gayreti içinde. İnanıyorum ki toplumumuzda bu çağrıya cevap verecek nice güzel gönüllü insan var. Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana, içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir?"

Ünlü akını... 8 Marta özel koruyucu aile yemeği

Dünyanın 7 büyük harikasının olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, "Ben, 8. harikanın, bir insana, dönüp baktığında tebessüm edeceği bir çocukluk inşa etmek olduğunu düşünüyorum. Bundan daha iyi bir eser olabileceğine de inanmıyorum. Sizleri de bu eserin sanatçıları olmaya davet ediyorum." dedi.

"ATACAĞINIZ EN KÜÇÜK ADIM, TOPLUMDA DALGA DALGA YAYILACAKTIR"

Koruyucu ailelere de yaşadıkları deneyimlerin çevreleriyle paylaşılmasının ihtiyaç olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza, sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp pirüpak yaptığını anlatın. Anlatın ki bu iyilik hareketi toplumda daha çok karşılık bulsun. Yürekleri iyilikle taşan insanlar hiçbir şey yapamasalar da bir haftasonunu sevgi evlerine ayırıp evlatlarımızı sevindirebilirler. Onların hayat yolculuğunda bir fener olabilirler. Aramızda çok kıymetli sanatçılarımız var. Onlar toplumda rol modellerimiz. İnanıyorum ki sizlerin koruyucu ailelik konusunda atacağınız en küçük adım, toplumda dalga dalga yayılacaktır."
Bir çatı altında yaşamak ve birbirimize aile demek için kan bağının şart olmadığının altını çizen Emine Erdoğan, "Aynı anne-babadan olmasa da hepimiz hayatın karnından karındaşız. Kendi aile bireylerimizin olduğu kadar komşularımızın, tüm çocukların, engelli bireylerin, yaşlıların, şehit ailelerinin de velileri, hamileriyiz." ifadesini kullandı.

Ünlü akını... 8 Marta özel koruyucu aile yemeği

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle böylesine ulvi bir konu etrafında bir araya gelmeyi çok anlamlı bulduğunu belirten Emine Erdoğan, kadınların fıtratları gereği bulundukları her yeri bahara çevirebildiğini, kadınların el attığı her şartın iyileşebildiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarında, kadınların çoğunlukta olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadınlar, toplumun dertlerine derman olmayı kendilerine vazife addetmiştir. Kadınların sosyal sorumluluk projelerine kattığı yüksek yaşam enerjisi, toplumsal gelişimimizin yegane garantisidir. Koruyucu aile projesine katılarak evlerinin kapılarını çocuklarımıza açan, sevgi evlerinde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan tüm kadınlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizler birer kahramansınız ve iyi ki varsınız. Evlatlarımıza da güzel gelecekler diliyorum. Onları gelecekte vatana millete hayırlı evlatlar olarak görmeyi umut ediyorum."
Yemekte, koruyucu aile yanında büyümüş İrem Başak Bilgin de yaşadıklarını ve koruyucu ailesinin kendisine kattıklarını anlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bir konuşma yaptığı programda, koruyucu aileler ve devlet koruması altında yetişmiş gençler söz alarak, tecrübelerini davetlilerle paylaştı.

Ünlü akını... 8 Marta özel koruyucu aile yemeği

Merve, Muhammet ve Büşra Başoğlu tarafından gerçekleştirilen yan flüt ve piyano dinletisinin ardından sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil de birer şarkı seslendirdi.

Program da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa video gösterimi de yapıldı.

Yemeğe, Hülya Koçyiğit, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tolgahan Sayışman, Turgay Tanülkü, Burcu Altın, Demir Saygı ve Leya Kırşan gibi isimler de katıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e suç duyurusu

5 kişiyi öldürmüştü! 4 kişiyi daha vuracakmış

Bakan Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar