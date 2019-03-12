Kuleli’de eski yöneticilere ‘eziyet’ soruşturması
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY mensuplarının, kendilerinden olmayan askeri öğrencileri okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddiasıyla, Kuleli Askeri Lisesi’nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapmış askeri personel hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan ve örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddialarına ilişkin alınan müşteki ve tanık beyanları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nden 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapılmış, FETÖ/PDY mensuplarının TSK’daki hâkimiyetlerinin hız kazandığı dönemlerden itibaren bu sayının izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiği anlaşılmıştır. Yine ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli’de görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün 15 Temmuz menfur darbe girişimine bizzat iştirak etmek veya FETÖ/PDY mensubu olmaktan dolayı adli soruşturma ve idari tasarruflara tabi tutuldukları belirlenmiştir.”
SUÇ EMRİ VERMEK
BAŞSAVCILIK açıklamasına göre kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında şu suçlamalarla soruşturma açıldı: “Askeri hizmete ilişkin sahte evrak düzenlemek, memuriyet nüfuzunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal, astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek, astlarına suç işlenmesi hususunda emir vermek ve bizzat iştirak etmek, hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek, komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak, memuriyet görevini kötüye kullanmak ve 18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle