Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı
GeriGündem Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.10.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi’nde 20012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu 17 uzman tabip hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 2012-2013 yılında mezun olan 44 öğrenci hakkında sahte raporlar düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel olan 17 uzman tabipten 11’inin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

44 ÖĞRENCİNİN HARP OKULLARINA GEÇİŞLERİNE ENGEL OLDULAR

FETÖ/PDY üyesi askeri tabiplerin örgütün kadrolaşma stretejisi doğrultusunda hareket ederek Kuleli Askeri Lisesi’nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmekte olup yaklaşık bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek bunların harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatıldığı"

Bu soruşturma kapsamında öğrencilere ait olup ilgili sağlık kurumundan temin edilen sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edilmesi ve buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşıldığı" 

17 UZMAN TABİB HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine bir kısmı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, 2’si halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında 01.10.2019 tarihi itibarıyla gözaltı kararları verildiği" 

11 UZMAN TABİB GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda 8 şüphelinin İstanbul il sınırları içerisinde, 3 şüphelinin ise Ankara il sınırları içerisinde yakalandığı, emekli albay rütbesindeki 2 şüphelinin evvelce başlayıp devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firar olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartıldığı, Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliğinden dolayı (ankesör soruşturması) tutuklandığının belirlendiği, İstanbul ilinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama çalışmalarının da devam ettiği, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz
İstanbul Valiliği açıkladı: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek
Yarına dikkat! 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi...
Alaçatı açıklarında balina görüntülendi! 'İzmir'de olması...'