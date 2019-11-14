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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 14.11.2019 - 19:14, Son Güncelleme:/

Kuleli’de 44 öğrenciye sahte rapor verdiği iddia edilen 1 doktor daha tutuklandı

KULELİ Askeri Lisesi’nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ / PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK’dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman doktor M.G., Terör örgütü üyeliği", Resmi evrakta sahtecilik" ve Eğitim hakkını ihlal etmek" suçlarından tutuklandı.

Kuleli’de 44 öğrenciye sahte rapor verdiği iddia edilen 1 doktor daha tutuklandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi’nde 2012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu uzman doktorlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan KBB uzmanı M.G., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde iki ay önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kulak Burun Boğazı uzmanı olarak çalışmaya başlayan M.G., savcılık sorgusunun ardından, Terör örgütü üyeliği", Resmi evrakta sahtecilik" ve Eğitim hakkını ihlal etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

M.G., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl mart ayında 2012-2013 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek bu öğrencilerin Harp Okulu’na gidişlerini önleyen uzman doktorlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay 17 uzman doktor da gözaltı kararı alınmış, bunlardan 11’i gözaltına alınmış, 9’u da tutuklanmıştı.

 

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