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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.12.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

’Kulağıma sesler geldi, kendime geldiğimde annem kanlar içindeydi’

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’Kulağıma sesler geldi, kendime geldiğimde annem kanlar içindeydi’

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, annesi Hatice Kılınç’ı 24 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ersin Kılınç’ın (32) yargılanmasına başlandı.

Ersin Kılınç, ilk duruşmada, "Kulağıma sesler geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi. Mahkeme heyeti, Ersin Kılınç’ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar verdi.

Geçen yıl 24 Kasım’da Yenimahalle’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik tedavi gören işsiz Ersin Kılınç, evde annesi Hatice Kılınç’ı 24 kez bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ersin Kılınç, tutuklandı. Ersin Kılınç hakkında ’yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkamesi’nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanıkÿile babası Ali Kılınç ve avukatlar katıldı.

’KULAĞIMA SESLER GELİYORDU’

Mahkemede ifade veren Ersin Kılınç, psikolojik sorunları olduğunu ve kulağına sürekli sesler geldiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce amcasına ait barakada kaldığını ve eve giremediğini anlatan Kılınç, şöyle dedi:

"Annem aradı ’Eve gel’ dedi. Apartmana kadar gittim ama eve giremedim. Annem yine aradı, ’Eve gelemiyorsan arkadaşının evine gel’ dedi. Oraya gittim, annem de vardı. Sonra Gökçebey Devlet Hastanesi’ne gittik, beni Zonguldak’a sevk ettiler. Eve giremediğimi anlattım. Psikolojik tedavi gördüm. Bana ilaçlar verildi. Doktor bana 1 tane hap içmemi demesine rağmen 2 tane içmişim. Olay günü akşam 5 gibi eve gittik. Kulağıma sesler yine geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve ’112’ye haber verin’ diye bağırdım. Bir ses daha duydum. Bana ’Su içmezsen öleceksin’ dedi. Su birikintisinden su içtim. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı, çok üzgünüm ve pişmanım. Sanki içime biri girmiş gibiydi."

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen Ersin Kılınç, "Benim bu hale gelmemin nedeni, üzerime şirket kuruldu. Borçlar vardı üzerimde. Bu yüzden psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.

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