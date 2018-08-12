Kül oldu
BURSA'nın Mudanya ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılarak yerleşim alanlarına ulaşan yangında, 20 hektar orman kül oldu. Yanan bölge temizlendikten sonra şubat ayında yeniden ağaçlandırılacak.
6 helikopter, bir uçakla müdahale edilerek kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları dün de sürdü. Bölgede yapılan incelemede, alevlerin birçok konutun bahçesine kadar geldiği ve süs bitkilerini bile kavurduğu görüldü.
‘İZMARİTTEN ÇIKTI’ İDDİASI
Bursa Ormam Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olduğunu, alevlerin buradan ormana sıçradığını söyledi. Akın “Alevler rüzgarın etkisiyle çok kısa zamanda tepe yangınına dönüştü. 15- 20 hektarlık bir alanda yangını kontrol altına aldık. Yangını tamamen söndürdükten sonra sahadaki yanan ağaçları temizleyeceğiz ve fidanlarımızı şubat ayında bölge halkıyla beraber dikeceğiz” dedi. Aynı bölgede, 29 Ağustos 2015’te meydana gelen yangında 50 hektar alan kül olmuştu.
Yangından son anda kurtulduklarını söyleyen Şenay Sancak ise “Havadan küller saçılmaya başladı. Birkaç binanın çatısı tutuştu. Yangın üst tarafımızdaki villaya kadar geldi, bahçesindeki ağaçları yaktı. Bizim evin balkon direğine kadar gelip saksıdaki bitkileri yakmış. ” diye konuştu.
Şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yangınla bir fotoğrafı “Haftaya Bakanlığa gidiyorum. Buraya da fidan dikimi müracaatı yapacağız hepiniz adına. Buraya da villa DİKTİRMEYECEĞİZ!” mesajıyla paylaştı.
BİR KARA HABER DE KAŞ’TAN
ANTALYA'nın Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde, kızılçam ormanıyla kaplı alanda önceki gün çıkan yangına 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 8 su ikmal arazözü, 2 TIR, 10 kamyonet ve 104 işçiyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanın iç kesimlerine yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Gece boyunca bölgede soğutma yapan ekipler, halen çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 25 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangında kasıt ihtimali üzerinde duran jandarma inceleme başlattı. Ahmet ACAR/DHA
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