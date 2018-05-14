Kudüs'ün dramı bu kez de notalarla anlatılacak

Kudüs meselesini bu kez de müzik aracılığıyla anlatmayı hedefleyen ve İngilizce hazırlanan şarkı, Türkçe, Arapça, Farsça ve Urduca alt yazılı klibiyle dünyaya Kudüs'teki dramı haykıracak.

Sözlerini Turgay Evren'in yazdığı, Ek'rem isimli sanatçının seslendirdiği şarkının klibiyle, İsrail'in Kudüs'e yaşattığı zulüm de gözler önüne seriliyor.

Şarkının klibinin, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı üzerine ABD Büyükelçiliği'nin kente taşındığı gün yayımlanması da dünya gündeminin dikkatini yeniden bölgeye yoğunlaştırıyor.

Böylece şarkıyla tarihinin en zor günlerinden birini yaşamaya hazırlanan Filistin'in kalbi Kudüs'te yaşanan sorunların yeniden dünyanın gündeminde yer alması amaçlanıyor.

"Orta Doğu'da yanan bu ateşin sebebi İsrail'in kirli politikaları"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aziz Babuşcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını deklare etmesinin, Müslümanların ortak sevdasına yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Babuşcu, hiçbir zaman Müslüman coğrafyalarının bu kararı kabul etmediğini, tanımadığını belirterek, Trump'ın bu tavrını şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Kudüs'ün Hz. Ömer'e teslim edildiği 1380'den bu tarafa, bütün dinlerin hür yaşadığı bir Müslüman şehri olduğuna ve tüm dünyanın da bunu böyle bildiğine işaret eden Babuşcu, şunları anlattı:

"Orada İsrail'in uydu devlet olarak kurdurulması, sonrasında işgaliyle Kudüs ve tüm Filistin maalesef acının, gözyaşının, dramın yaşandığı bir coğrafya haline geldi. Orta Doğu'da yanan bu ateşin sebebi de İsrail'in kirli politikalarıydı. Amerika din kisvesi giydirdiği terör örgütleriyle İslam'a yaptığı saldırılar gibi Yahudi kisvesi giydirdiği kararlarıyla da bizzat Yahudilere ve Yahudiliğe zarar vermekte, tehdit oluşturmakta. Fakat biz buradan hareketle diyoruz ki herkes bilmelidir ki Kudüs İslam'ın mübarek bir beldesidir, Müslümanların sevdası, ortak kaderi, derdidir. İnsanlığın ve aynı zamanda Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu karara tepkimizi ifade etmek anlamında Kudüs'ün bu dramını, oradaki Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü tüm dünyaya haykıracak, dünyaya yeniden duyuracak bir çalışma yaptık."

"Kudüs'ün asla teslim olmayacağını dünyaya haykırıyoruz"

Aziz Babuşcu, "Büyükelçiliğin açılma programı gerçekleşirken, biz de dünyaya Kudüs'ün asla teslim olmayacağını, bir gün mutlaka Müslümanların dirileceğini, Kudüs'e sahip çıkacağını, Kudüs'ün ağlamaması gerektiğini şarkımızla haykırmış olacağız." diyerek, tüm sosyal paylaşım mecralarında çalışma yaparak şarkıyı dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in de yaklaştığını hatırlatan Babuşcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şüphesiz bizim açımızdan ramazan, çok farklı bir atmosferin tüm Müslüman coğrafyaları kapsadığı, kucakladığı bir rahmet ayıdır. Kudüs de elbette ramazanda rahmetle kuşatılacak olan bir şehirdir. Belki Müslümanların bu vesileyle ramazanın bu rahmet ikliminde başlarını iki ellerinin arasına alarak bir kere daha düşünürler. İsrail'in ya da Amerika'nın bu pervasız kararları, Müslümanların kendi arasındaki çelişki ve kavgaları, birlik olamamaları, ümmet bilincini kaybetmiş olmalarından kaynaklanıyor."