'Kudüs insanlık sorunu'

“Bir tarafta en ağır silahların, diğer tarafta sadece taşların ve sopaların olduğu; bir tarafta, dünyanın en acımasız saldırganlarının, diğer tarafta eli kolu bağlanmış olanların yaşadığı, insanlık tarihinin en adaletsiz, en eşitsiz savaşı yaşanmaktadır. Böyle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine düşen, sadece kınamak olmamalıdır. Ülkemiz yöneticilerinin yaptığı gibi, sadece kınamak, mevcut durumun devamını sağlamaktan öteye gitmez.”



Akşener ekonomideki gelişmeleri de “Şoför yorgun” diye eleştirerek, şöyle devam etti: “O yorgun şoför Londra’da yine sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Ekonomi, öngörü isteyen, aşağı yukarı tahminler yapılması gereken bir alandır. Bırakın uzun vadeli tahmin ve hedefleri, resmi ağızlardan sabah yapılan açıklamaların, akşama kalmadan geçersizleştiğine şahitlik ediyoruz. Balon misali patlayan 2023 hedefleri bir kenara, Sayın Erdoğan ve ekibinin 2018 yılı hedefleri, daha beşinci ayın başında tükenmiş ve bitmiştir. Uzun dönemdir süregelen ekonomideki sapma eğilimi, artık çözülme sürecine girmiş durumdadır. Sayın Erdoğan’ın yurtdışında, ekonomi konusunda yaptığı konuşma, Türk ekonomisinin sahipsizliğini, hatta ondan öte temel ekonomik realitelerden bile kopuk bir anlayışla zorlandığını, dünya kamuoyuna göstermiştir.”