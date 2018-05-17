Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Kudüs insanlık sorunu'

    'Kudüs insanlık sorunu'

    Gamze KOLCU
    17.05.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kudüs’te yaşananlar artık bir bölgesel sorun olmaktan çok daha öte bir insanlık sorunudur, katliamdır” dedi. Akşener, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

    “Bir tarafta en ağır silahların, diğer tarafta sadece taşların ve sopaların olduğu; bir tarafta, dünyanın en acımasız saldırganlarının, diğer tarafta eli kolu bağlanmış olanların yaşadığı, insanlık tarihinin en adaletsiz, en eşitsiz savaşı yaşanmaktadır. Böyle zamanlarda, devletlere ve devlet temsilcilerine düşen, sadece kınamak olmamalıdır. Ülkemiz yöneticilerinin yaptığı gibi, sadece kınamak, mevcut durumun devamını sağlamaktan öteye gitmez.”

    Akşener ekonomideki gelişmeleri de “Şoför yorgun” diye eleştirerek, şöyle devam etti: “O yorgun şoför Londra’da yine sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Ekonomi, öngörü isteyen, aşağı yukarı tahminler yapılması gereken bir alandır. Bırakın uzun vadeli tahmin ve hedefleri, resmi ağızlardan sabah yapılan açıklamaların, akşama kalmadan geçersizleştiğine şahitlik ediyoruz. Balon misali patlayan 2023 hedefleri bir kenara, Sayın Erdoğan ve ekibinin 2018 yılı hedefleri, daha beşinci ayın başında tükenmiş ve bitmiştir. Uzun dönemdir süregelen ekonomideki sapma eğilimi, artık çözülme sürecine girmiş durumdadır. Sayın Erdoğan’ın yurtdışında, ekonomi konusunda yaptığı konuşma, Türk ekonomisinin sahipsizliğini, hatta ondan öte temel ekonomik realitelerden bile kopuk bir anlayışla zorlandığını, dünya kamuoyuna göstermiştir.” 

    Etiketler: iyi parti , Meral Akşener , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri