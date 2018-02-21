Küçükkaya, programından görüntüler izletti

Hakim, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya, “Avukat Fidel Okan haberi iki gazetenin direktöründen aldığını ve sizin de oradan aldığınızı söylüyor. Fidel Okan ismindeki sanığın belirttiği hususlar doğru mu?” dedi.

Küçükkaya ise “Ben Fidel Okan’ı tanımıyorum. Hiç tanımadığım bir insan benim haber kaynağımı bilemez” dedi.

Küçükkaya, Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılamak suçlamasıyla da yargılandığı için 2 yıl boyunca yaptığı yayınlardan bazı örnekleri dosyaya sundu.

Küçükkaya, ‘Programımız haftanın 5 günü 3 saat yayınlanıyor ve en çok izlenen program. Yani halkımızın takdir ettiği bir program. Yayın çizgimiz ve duruşumuzun iddia edildiğinin tam tersi olduğunu göstermek amaçlı getirdik” dedi. Mahkemede söz konusu görüntüler izlendi.