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    Küçükkaya, programından görüntüler izletti

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    21.02.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Gazeteci İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin ‘Bylock’ kullandığına yönelik iddialara ilişkin davanın duruşmasına katıldı.

    Hakim, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya, “Avukat Fidel Okan haberi iki gazetenin direktöründen aldığını ve sizin de oradan aldığınızı söylüyor. Fidel Okan ismindeki sanığın belirttiği hususlar doğru mu?” dedi.

    Küçükkaya ise “Ben Fidel Okan’ı tanımıyorum. Hiç tanımadığım bir insan benim haber kaynağımı bilemez” dedi.

    Küçükkaya, Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılamak suçlamasıyla da yargılandığı için 2 yıl boyunca yaptığı yayınlardan bazı örnekleri dosyaya sundu.

    Küçükkaya, ‘Programımız haftanın 5 günü 3 saat yayınlanıyor ve en çok izlenen program. Yani halkımızın takdir ettiği bir program. Yayın çizgimiz ve duruşumuzun iddia edildiğinin tam tersi olduğunu göstermek amaçlı getirdik” dedi. Mahkemede söz konusu görüntüler izlendi.

    Etiketler: Fox TV , son dakika
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