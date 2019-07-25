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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Küçükçekmece'deki dehşette istenen ceza belli oldu

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İstanbul, Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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  • Küçükçekmece’de hırsız dehşeti
  • Küçükçekmece’de hırsız dehşeti
  • Küçükçekmece’de hırsız dehşeti
  • Küçükçekmece’de hırsız dehşeti
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Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ün (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, katil zanlısı 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.

Olaydan kısa bir süre önce maktül Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesinin Çorlu’ya gittiği, maktülün ise evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannenin maktül Ahmet Yusuf Öz’ü komşusu Ferhat Çendik’e emanet ettiği yer aldı.

'25 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ'

İddianamede olayın yaşandığı gün saat 21.00 civarı Ferhat Çendik’in ilgilenmek için gittiği evde Ahmet Yusuf Öz’ü 25 yerinden bıçakladığı belirtildi.

İddianamede, sanık Çendik’in ayrıca evde hırsızlık gerçekleşmiş kanısı oluşması için eşyaları dağıttığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonunun çalarak sattığı anlatıldı. İddianamede, Ferhat Çendik'in ifadesine de yer verildi. Çendik'in maktule göz kulak olmak için eve gittiğini, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullanan Öz'ün, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bu nedenle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

İddianamede, Ferhat Çendik’in ‘çocuğu kasten öldürmek’, ‘gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bıçak ile diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame onaylandı. Sanık Ferhat Çendik 6 Kasım 2019’da hakim karşısına çıkacak.

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