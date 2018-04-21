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    Küçükçekmece'deki cinayette cep telefonu sinyali ağabeyi yaktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    21.04.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece'de, ormanlık alanlarda ava giden Yaşar Altın, av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Polis, Yaşar Altın’ın cesedinin bulunduğu bölgeden anı saatlerde ağabeyi Ş.A’nın telefonunun sinyal verdiğini ve olay yerine geldiğini gösteren kamera kayıtlarına ulaştı. Aile içi infaz şüphesiyle diğer yakınları da sorgulanırken suçlamaları kabul etmeyen ağabey Ş.A. tutuklandı.

    Küçükçekmecedeki cinayette cep telefonu sinyali ağabeyi yaktıAsayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Ocak 2018 Günü saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki boş bir arazide ceset olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, tüfekle vurularak öldürülmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Arazide yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek bulunamazken, cesedin 31 yaşındaki Yaşar Altın'a ait olduğunu belirlendi.

    Bölgedeki kamera görüntüleri incelemeye alınırken, olay yerinde sinyal veren cep telefonları da incelemeye alındı. Yaşar Altın'ın ağabeyi olan Ş.A.'nın (33) cep telefonunun olay yerinde sinyal verdiği belirlendi. Kamera görüntülerinde de, Yaşar Altın’ın omuzunda tüfekle yürüyerek olay yerine girmesinin ardından, Ş.A’nın da olay yerine yürüyerek girdiği ve 20 dakika sonra koşarak çıktığı belirlendi.

    Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Yaşar Altın'ın ağabeyi Ş.A. ile birlikte, aile bireylerinden Z.A. (33), Y.A. (27) ve K.Y.'yi (36) Avcılar'da gözaltına aldı.
    Ş.A ve diğer aile üyeleri cinayet iddialarını kabul etmedi. Ş.A, sinyal ve kamera görüntüleriyle ilgili de, “Orada bir işim vardı. İşim bitince çıktım. Kardeşimi görmedim cinayetle bir ilgim yok.” dedi. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. tutuklanırken, Z.A., Y.A. ve K.Y. serbest bırakıldı.

    Av tüfeğiyle öldürüldü! Ağabeyini sinyal tutuklattıKüçükçekmece'de, ormanlık alanlarda ava giden Yaşar Altın, av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Polis, Yaşar Altın’ın cesedinin bulunduğu bölgeden anı saatlerde ağabeyi Ş.A’nın telefonunun sinyal verdiğini ve olay yerine geldiğini gösteren kamera kayıtlarına ulaştı. Aile içi infaz şüphesiyle diğer yakınları da sorgulanırken suçlamaları kabul etmeyen ağabey Ş.A. tutuklandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Ocak 2018 Günü saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki boş bir arazide ceset olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, tüfekle vurularak öldürülmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Arazide yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek bulunamazken, cesedin 31 yaşındaki Yaşar Altın'a ait olduğunu belirlendi. Bölgedeki kamera görüntüleri incelemeye alınırken, olay yerinde sinyal veren cep telefonları da incelemeye alındı. Yaşar Altın'ın ağabeyi olan Ş.A.'nın (33) cep telefonunun olay yerinde sinyal verdiği belirlendi. Kamera görüntülerinde de, Yaşar Altın’ın omuzunda tüfekle yürüyerek olay yerine girmesinin ardından, Ş.A’nın da olay yerine yürüyerek girdiği ve 20 dakika sonra koşarak çıktığı belirlendi. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Yaşar Altın'ın ağabeyi Ş.A. ile birlikte, aile bireylerinden Z.A. (33), Y.A. (27) ve K.Y.'yi (36) Avcılar'da gözaltına aldı.Ş.A ve diğer aile üyeleri cinayet iddialarını kabul etmedi. Ş.A, sinyal ve kamera görüntüleriyle ilgili de, “Orada bir işim vardı. İşim bitince çıktım. Kardeşimi görmedim cinayetle bir ilgim yok.” dedi. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. tutuklanırken, Z.A., Y.A. ve K.Y. serbest bırakıldı. Çetin AYDIN/İSTANBUL
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