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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
14.04.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de sitenin istinat duvarı çöktü

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Küçükçekmece'de sitenin istinat duvarı çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duvarda güçlendirme çalışması yapan işçiler çatırdama seslerini duyarak duvardan uzaklaşırken, bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çökme tehlikesi bulunan ve istinat duvarında güçlendirme çalışması yapan işçiler duvarda çatırdama sesleri duydu.

İşçiler çalışmayı sonlandırarak duvardan uzaklaştıkları sırada istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yaşanan olayı anlatan site sakini Hasan Boztaş, "Bizim duvarımız zaten biraz yıkıktı, sonra çökmeye başladı. Sonra tamamen çöktü. Biz evde oturuyorduk. Birden güm diye bir ses geldi. Araçlarımız falan yoktu altında" diye konuştu.

Küçükçekmecede sitenin istinat duvarı çöktü

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