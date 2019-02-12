Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Mühürlendi...
İstanbul, Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek.
Edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta yaşandı. Küçükçekmece Belediyesi, daha önce riskli yapı olarak tanımlayarak yıkım kararı verdiği 5 katlı Gül Apartmanı'nı mühürledi. Dün akşam saatlerinde apartman boşaltıldı.
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