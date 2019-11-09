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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.11.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

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İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilerek incelemeler yapılan binanın yıkımına karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

ÖNCE TABAN SONRA DUVARLAR YIKILIYOR

Önce altındaki tabanı parçalayan iş makinesi çıkan molozu binanın her katında aynı hizada açılmış büyük deliklerden zemin katına gönderiyor. Tabanın tamamen yıkılmasının ardından rampa yardımıyla bir alt kata geçen iş makinesi daha sonra da duvarları yıkarak yine çıkan molozu deliklerden en alt kata gönderiyor.

Binadan düşen molozların çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerine zarar vermemesi için de tahtalardan örülmüş bir set çekildi.

3 KAT YIKILINCA İŞ MAKİNESİ İNDİRİLECEK

Yıkılan binada daha önce yönetici olan Abbas Aydın yıkımın bir hafta süreceğini söyledi. İlk üç katın bu yöntemle yıkılacağını ifade eden Aydın, "Herhangi bir problem yok. Yıkıma başladık, 2 gündür devam ediyor. Makineyi vinçle çıkardık.

Üstten aşağı iniyor. Büyük makine gelmiş olsa yanındaki binalara zarar verir. O yüzden üsten aşağı yıkmaya mecbur kaldık. Şu anda iki kat bitti. Üçüncü katı indikten sonra büyük makine gelecek. Yıkım bir hafta içinde biter." dedi.

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