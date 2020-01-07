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DHA-Alper KORKMAZ
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Küçükçekmece’de fırtına reklam panosunu yerinden söktü

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Küçükçekmece’de fırtına reklam panosunu yerinden söktü

KÜÇÜKÇEKMECE’de stadının çatısında bulunan reklam panosu fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

Olay sabah saatlerinde Fatih Mahallesi’nde bulunan Küçükçekmece Stadı’nda meydana geldi. İçerisinde iş yerlerinin de bulunduğu stada ait 3 katlı binanın çatısında bulunan reklam panosu şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Binanın çatısında asılı kalan pano için olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri önlem amaçlı yolu trafiğe tek yönlü olarak kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sökülen reklam panosunun kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan binanın yanında bulunan bazı balıkçılarında tenteleri rüzgardan dolayı zarar gördü. Olayı anlatan Eyüp Sümbül isimli bir balıkçı, "Rüzgar malum. Her tarafı kopardı parçaladı. Rüzgar bayağı şiddetli sabahtan beri devam ediyor. Yaralı yok." diye konuştu.

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