Küçük yaşta evlilik ve istismara sıkı takip
Cumhurbaşkanlığı 2019 Programına göre erken yaşta ve zorla evlilikler yakın takibe alınacak, çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için ailelere eğitimler verilecek.
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 2019 Yıllık Planı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. 444 tedbirin sıralandığı 303 sayfalık planda sağlık, adalet, güvenlik, temel hak ve özgürlükler, sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, sosyal koruma, kültür ve sanat, çocuk ve gençlik gibi başlıklarda özetle şu hedeflere yer verildi:
ERKEN YAŞ VE ZORLA EVLİLİKLE MÜCADELE: Aile Eğitim Programı Yönetmelik Taslağı hazırlanacak. İzinsiz aile danışmanlığı hizmeti sunan merkezler kapatılacak. Kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi sağlanacak. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji ve Eylem Planı (2018-2023) hazırlanacak. Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları izleme çalışması yapılacak. Erken yaşta ve zorla evliliğin önlenmesi için mücedele eden kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kolluk kuvvetlerine, sağlık personeline ve yargı çalışanlarına yönelik eğitimler verilecek.
GENÇLERE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ: Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimleri kapsamında bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere ek olarak 800 bin gence bağımlılık eğitimi verilecek.
OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI: Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacak. Bu kapsamda Türkiye’de okuma alışkanlığının mevcut durumunu tespit etmek üzere Okuma Kültürü Haritası çıkarılacak. Sokak oyunları, kısa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek. Türkçe’nin korunmasına ilişkin özel önlemler alınacak, dildeki bozulmanın önüne geçilecek çalışma yapılacak. Okuma alışkanlığı geliştirmek için 300 Z-kütüphane kurulacak.
SAĞLIK HİZMETLERİ: Mücbir sebeplerle sarf malzemesi ve ilaç satın alımı yapamayan illerde stok kopması ve bu sebeple sağlık hizmeti sunumunun aksamasını önlemek için tedarik paylaşım platformuyla stok gün düzeyi 60 gün üzerinde olan sağlık kuruluşlarındaki tüm miktarların mecburi paylaşılması sağlanacak. Alternatif alım yöntemleri ve lojistik işbirlikleriyle stok seviyeleri düşürülecek, satın alma süreçleri hızlandırılacak. Güvenlik hizmetlerinde, ‘kasa tipi’ ambulans kullanımı sağlanacak. Kronik hastalıkların takibi aile hekimliği uygulamasına entegre edilecek.
Yargının hızlandırılması için performans esaslı izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilecek.
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