Küçük tüketicinin büyük zaferi

Bir meşrubat firması tarafından 2017’de bir kampanya başlatıldı. Firma iki kola kapağını kampanyaya katılan satış noktalarına getiren herkese cam bardak hediye edilmesini vaat ediyordu. Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol da 6 kapak toplayarak bardak almak için babasıyla birlikte birkaç markete gitti. Ancak baba kız bardaklarını alamadı.

OKULDA ÖĞRENDİĞİ DERSTEN ETKİLENDİ

Ardından Elif Deniz okulda tüketici haklarıyla ilgili bir ders gördü. Akşam eve giden Elif Deniz durumu babasına söyleyince baba Süha Akyol önce şikâyetini meşrubat firmasına iletti. Daha sonra 27 Aralık 2017’de e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Yaklaşık bir ay sonra meşrubat firması tarafından aileye 6 adet bardak gönderildi. Süha ailesinin başvurusunu değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise 17 Aralık 2018’de aileye bir cevap yazısı gönderdi. 2 sayfalık yazıda, kampanyadan faydalanma şartının, kapakların katılmayı taahüt etmiş süpermarket, hipermarket, market, bakkal ve büfelere teslim etmek olduğu belirtildi.

Metnin sonuç bölümünde ise ortalama bir tüketicinin hangi satış noktalarının kampanyaya dahil olduğu hususunda bilgi sahibi olamadığı, bu bağlamda tüketicilerin eksik bilgilendirme yoluyla yanıltıldığı, ayrıca bu durumun tüketici güveni ile tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismarı anlamına geldiği ifade edildi. Yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre meşrubat firmasına 241 bin lira 413 lira idari para cezası verildiği, söz konusu kampanya ile ilgili meşrubat şirketinin reklamının da durdurulduğu belirtildi.

‘FİRMA VAADİNİ YERİNE GETİRMEDİ’

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda konuyla ilgili internet mecrasında çok sayıda şikâyet olduğu belirtilerek, 'Yaşanan durumun Türkiye çapında yaygın bir sorun haline geldiği ve ülkemizin muhtelif bölgelerinden çok sayıda tüketicinin mağduriyetine sebebiyet verdiği, dolayısıyla söz konusu kampanyanın firma tarafından vaat edildiği şekilde yerine getirilmediğinin değerlendirildiği' ifadesine de yer verildi.

BABA BİZ TÜKETİCİ DEĞİL MİYİZ?

Daha önce benzer kampanyalardan birçok kez faydalandıklarını söyleyen Elif Deniz’in babası Süha Akyol ise “Beraber birkaç markete gittik. Hepsi de sınırlı sayıda bardak geldiğini, ellerinde kalmadığını söyledi. Bir gün kızım okuldayken tüketicinin korunması ve haklarıyla ilgili bir ders işlemişler. Akşam eve geldiğinde kapaklarla ilgili bana, ‘Baba biz tüketici değil miyiz?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, tüketiciyiz’ dedim. O da ‘O zaman şikayet edebiliriz’ dedi. Hem meşrubat firmasına hem de Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulundum. Bir yıl sonra da şirketin para cezası aldığını öğrendim” dedi.

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