Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı! Acı gerçek ortaya çıktı..

    Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı! Acı gerçek ortaya çıktı..

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Bir anda gözde görmeme problemi yaşan 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol'un beyninde tümör tespit edildi. Sudenaz, ameliyat olabilmek yardımseverlerin yardımını bekliyor.

    Geçtiğimiz hafta, Sivas'ta gittiği hastahanede beyninde tümör tespit edilen, Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol'un tedavisi sadece İstanbul'da özel bir hastahanede yapılabiliyor.

    İstanbul'da ki özel hastahanede yapılan tetkiklerde tümörün çok hızlı yayıldığı ve zor bir ameliyat olmasına rağmen tümörün temizlenebileceği belirlendi.

    Sudenaz'ın annesi Kezban ve Babası Nuh Doğruyol'un umutları ameliyat bedelini duyduktan sonra söndü.

    100 Bin Türk Lirası bedelindeki ameliyatı ailenin karşılama imkanı olmadığı için şevkat elini uzatacak yardım severleri umutla bekliyorlar.

    SOSYAL MEDYADA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Küçük kızın ailesi, Sudenaz için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasına destek bekliyor.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri