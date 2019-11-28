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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
28.11.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Samsun'da küçük simitçiye, polislerden jest

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Samsun'da küçük simitçiye, polislerden jest

SAMSUN'da çocuklara trafik eğitimi verilen alana simit sattığı sepetiyle gelen Afganistan uyruklu Raşit Muhammed (6), polis ekiplerince akülü oyuncak arabaya bindirildi. Simit sepetini bir kenara bırakıp oyuna dalan Muhammed, doyasıya eğlendi.

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  • Küçük simitçiye, polislerden jest
  • Küçük simitçiye, polislerden jest
  • Küçük simitçiye, polislerden jest
  • Küçük simitçiye, polislerden jest
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İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 'Mobil Trafik TIR'ı Açılış' programında, çocuklar için de trafik eğitim parkuru hazırlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, parkurdaki akülü oyuncak arabalara, trafik dedektifi olarak bindi.

AFGAN ÇOCUĞA JEST

Bu sırada Cumhuriyet Meydanı’nda simit satan Afganistan uyruklu Raşit Muhammed de simit sepetiyle parkurun yanına geldi. Bir süre yaşıtlarını izleyen Muhammed, polislere, “Arabalara binmek istiyorum” dedi. Polis memurları da küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi. Akülü oyuncak arabaya bindirilen Muhammed, gönlünce eğlendi. Daha sonra ise simit sepetini alıp, meydandan uzaklaştı. Polisin davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

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