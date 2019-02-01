Küçük Prens ilk sırada
Edebiyat dergisi Notos, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının 13’üncüsünde ‘En önemli 100 çocuk kitabı’nı seçti.
307 yazar, şair, çevirmen, editör ve eğitimcinin katıldığı soruşturma sonucunda Antoine de Saint-Exupéry’in ‘Küçük Prens’i ilk sırada yer alırken Samed Behrengi’nin ‘Küçük Kara Balık’ı ikinci ve Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’sı üçüncü oldu. José Mauro de Vasconcelos’un ‘Şeker Portakalı’nın dördüncü, Ferenc Molnar’ın ‘Pal Sokağı Çocukları’nın beşinci olduğu listenin tamamı derginin Şubat-Mart sayısında yayımlanacak.
Dosya kapsamında Müge İplikçi, Mine Soysal, Melek Özlem Sezer, İlhan Durusel ve Mehmet Erkurt’un yazılarının yanında ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ serisinin yazarı Brigitte Labbé ile yapılan kısa bir söyleşi ile Seda Mit, Ömer Faruk Yaman ve Serdar Akkaya’nın desenleri yer alıyor.
İŞTE İLK ON KİTAP
1. Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry
2. Küçük Kara Balık, Samed Behrengi
3. Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll
4. Şeker Portakalı, José Mauro de Vasconcelos
5. Pál Sokağı Çocukları, Ferenc Molnár
6. Tom Sawyer’ın Maceraları, Mark Twain
7. Pinokyo, Carlo Collodi
8. Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Roald Dahl
9. Gulliver’in Gezileri, Jonathan Swift
10. Peter Pan, James Matthew Barrie
Yorumları Göster
Yorumları Gizle