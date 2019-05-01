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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Küçük kızının yanında neye uğradığını şaşırdı!

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Mersin’de yolda kızıyla yürüyen bir kadının, kapkaç yoluyla telefonunu alıp kaçan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Biri 18 yaşından küçük 2 kişi, tutuklandı. Olayı ’ölümle tehdit’ ettiği çocuğa yaptıran şahıs ise emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden alındınız?" sorusuna "kapkaç yaptığımız için" cevabını verdi.

Mersin’de yolda kızıyla yürüyen bir kadının, kapkaç yoluyla telefonunu alıp kaçan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Biri 18 yaşından küçük 2 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayı ’ölümle tehdit’ ettiği çocuğa yaptıran şahıs ise emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden alındınız?" sorusuna ’kapkaç yaptığımız için’ cevabını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez ilçe Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi’nde küçük kızı ile yürüyen Lübnan Uyruklu H.E.’nin telefonu konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınarak, çalındı. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kadın, telefonunun çalındığını ve şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ve bölgede çalışma yapan ekipler, şahsın kimliğini ve açık adresini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ’suça sürüklenen çocuk’ A.K. ile onu bu işte kullanan ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan M.K.’yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

A.K.’nin Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, olay tarihinde birlikte gezdiği M.K.’nin kapkaç suçunu yapması için kendisini ölümle tehdit ettiğini, müşteki kadının telefonunu kapkaç suretiyle aldıktan sonra telefonu kendisine verdiğini beyan etti. Yapılan incelemelerde de telefonu satan kişinin M.K. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin çocuklara kapkaç yaptırdığınız doğru mu sorusuna "yok öyle bir şey" diyen M.K., ’neden alındınız’ sorusuna da "kapkaç yaptığımız için" cevabını verdi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan A.K.’nin, kadının konuşurken cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara göre yolda kızıyla birlikte yürürken cep telefonuyla konuşan kadının arkasından biri yürüyor. Bir süre kadının arkasında yürüdükten sonra koşmaya başlayan A.K., kadının telefonunu alıp, kaçıyor. Telefonu alıp kaçan şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken, çaresiz kalan kadın ise çocuğuyla birlikte yürüyerek arkasından gidiyor. 

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