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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
28.02.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Küçük kızın öldüğü kazada sürücü için karar verildi

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Küçük kızın öldüğü kazada sürücü için karar verildi

KAYSERİ'de, okula gitmek üzere evinden çıkan Filiz Taşdemir'e(9) çarparak, ölümüne yol açan belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Mustafa Erciyes (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • Küçük Filizin kahreden ölümü
  • Küçük Filizin kahreden ölümü
  • Küçük Filizin kahreden ölümü
  • Küçük Filizin kahreden ölümü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün sabah, Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evinden çıktı. Taşdemir, 5 adım sonra, mahallenin çöpünü toplayan ve kendisine çarpan Mustafa Erciyes yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı. Kazada, küçük Filiz hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kamyon sürücüsü Erciyes, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Erciyes, emniyetteki sorgusunun ardından güvenlik gerekçesiyle dün akşam geç saatte, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Erciyes, savcılıktaki savunmasında, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Mahallenin çöpünü topluyorduk. Elmalı Sokak inişli çıkışlı bir sokak. Bu nedenle tam çıkışın zirvesinde oldu kaza. Rahmetli kızımız, kamyonun 'kör noktası' denilen noktaya çarptı. Kendi yakınım ölmüş gibi üzüntü duydum. Ailesine sabır diliyorum" dedi. Mustafa Erciyes, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Filiz Taşdemir'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi sonrası Karpuzatan Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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