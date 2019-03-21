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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA
21.03.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Küçük kızın babası ile ilgili anlattıkları kan dondurdu!

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Küçük kızın babası ile ilgili anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kızı F.A.'ya (15) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.A.'nın (32) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. F.A., duruşmadaki ifadesinde, "Babam çok kötü biri. Bana cinsel istismarda bulundu. Kardeşlerim ölmesin, diye sustum" dedi. Savcı ile bakanlık avukatı, M.A.'nın tutuklanmasını talep etti; ancak mahkeme heyeti kabul etmedi.

Karabağlar'da yaşayan ve tekstille uğraşan M.A., 2018 yılında kızı F.A.’nın evden kaçtığını iddia ederek, polise başvurdu. Kısa süre sonra M.A.'nın, şikayet için gittiği Bornova'daki polis merkezinde olduğu anlaşıldı. M.A., emniyetteki ifadesinde, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Polislerden bunu anlattığını kimseye söylenmemelerini isteyen F.A., "Babam söylediğimi öğrenirse küçük kardeşlerimi öldürür" dedi.

Çocuk İzleme Merkezi’ne gönderilen F.A., burada da babasının, annesinin 2014 ve 2015 yıllarında, doğum yapmak için hastanede olduğu zamanlarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan muayenede, F.A.'ya yönelik cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı. ÇİM'de hazırlanan raporda, olayın üzerinden geçen süre dikkate alındığında, cinsel istismar bulgusuna rastlanmasının mümkün olamayacağı; ancak mağdurun anlattıklarının samimi ve yaşına uygun olduğu belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan baba M.A., suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.A. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. F.A. ise devlet korumasına alındı.

'O ÇOK KÖTÜ BİRİ, ŞİKAYETÇİYİM'

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık M.A., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya adli görüşme odasından telekonferansla bağlanan F.A., pedagog eşliğinde ifade verdi. Annesinin 2014 ve 2015 yıllarında doğum yaptığını söyleyen F.A., bu süreçte babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. O zaman yaşı daha da küçük olan F.A., "Annem 2 kez doğum yaptı. O hastanedeyken, babam bana cinsel istismarda bulundu. Zorla yaptı ve anneme ya da başka birine söylediğim takdirde 'Seni ve yeni doğan kardeşlerini öldürürüm' dedi. Kardeşlerim çok küçük; onlar ölmesin, diye sustum. Babam çok kötü birisi, şikayetçiyim" diye konuştu. 

'BANA HEP, SEN BENİMSİN, DİYORDU'

F.A., pedagogun "Annene neden anlatmadın?" sorusuna ise "Babam, annemi evde hortumla döverdi. Ben ona kıyamazdım. Beni ve kardeşlerimi hortumla döver ve penseyle etimi çekerdi. Anneme eziyet etmesin, diye söylemedim" yanıtını verdi.

Pedagogun "Neden hiç okula gitmedin?" diye sorduğu F.A., "Neden okula gitmediğimi bilmiyorum. Babam bizim sokakta yürümemize bile kızardı. 'Sağa sola bakmayın, kafanızı kaldırmayın. Evde pencereden dışarı bakmayın' derdi. Nasıl okula gidebilirim ki? O bana hep 'Sen benimsin' diyordu" dedi.

'KIZDIM, BU YÜZDEN BENİ SUÇLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık M.A. ise kızının iddia ettiği doğumlarda evde değil; eşinin yanında, hastanede olduğunu öne sürdü. Kızına kötü davranmadığını ve cinsel istismarda bulunmadığını iddia eden M.A., "Birkaç kez evde para kayboldu. Dedesine gittiğinde de para kaybolmuştu. Ben de kızımı suçladım. Bunun dışında sokaktaki berbere baktığını gördüm. 'Niye bakıyorsun?' diyerek kızdım. Bu nedenlerle beni suçladığını düşünüyorum" diye konuştu.

'NEDEN HALA TUTUKSUZ, ANLAMIŞ DEĞİLİZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de F.A.'nın anlatımlarının samimi ve en önemli delil niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz mağdurun ifadesine aynen katılıyoruz. Mağdurun ses tonundan bile korku içinde olduğunu, hala yaşadıklarının etkisinde olduğunu anlıyoruz. Bu kadar önemli bir delil varken neden hala sanığın tutuksuz yargılandığını anlamış değiliz. Sanığın bu celse tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma savcısı da suçun mahiyeti ve niteliği bakımından, toplanan deliller ile mağdurun anlatımları göz önüne alınarak, sanığın tutuklanması yönünde mütalaa verdi.

'TUTUKLANSIN' TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, bakanlık avukatı ve savcının talebini reddederek, sanık M.A.'nın tutuksuz yargılanmasının devamına, eşinin 2014 ve 2015 yıllarındaki doğumları sırasında telefon kayıtlarının baz istasyonları üzerinden belirlenerek, rapor istemesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

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