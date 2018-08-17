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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burhan CEYHAN (DHA)
17.08.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Küçük kız 155'i aradı, böyle yakalattı

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Aydın'ın Söke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusuyla aranırken, ertesi gün kendisinden gelen ihbar telefonu üzerine, kaçırılıp İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğu belirlenen A.K. (15) adlı kız çocuğu, polisin operasyonuyla kurtarıldı. A.K.'yi kaçırdığı ileri sürülen Ayhan Ç. (59), gözaltına alındı.

Söke'de yaşayan A.K., önceki gün öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Ailesi, çocuğa ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından A.K.'nin saat 13.40 sıralarında, yanında Ayhan Ç. ile Söke Otogarı'na geldiğini belirledi. Polis, çocuğun, Ayhan Ç. ile İzmir'e giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.

Polis, A.K.'nin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, bu sabah sürpriz bir gelişme yaşandı. 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan A.K., Ayhan Ç. tarafından kaçırıldığını, İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyip A.K.'yi kurtardı. Ayhan Ç. ise gözaltına alındı. Kurtarılan çocuk ve şüpheli Ayhan Ç., Söke'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından bugün Söke Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. A.K.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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