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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Küçük İskender şiirlerinden derlemeler

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Küçük İskender şiirlerinden derlemeler

Küçük İskender’i ölümü, sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Vefat haberi ardından sosyal medya kullanıcıları Küçük İskender şiirlerini hesaplarından paylaşmaya başladı. İşte, Küçük İskender şiirlerinden derlemeler…

1980 yılında şiir yazmaya başlayan Küçük İskender'in amatör bir şiiri ilk defa Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde İskender Över adıyla yayınlandı. Şiirleri profesyonel olarak 1985 yılında Adam Sanat Dergisi'nde çıkmaya başladı.

1999 yılında İtalya'da düzelnen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poesia D'europa Nel) ilk 10'a girerek derece alan Küçük İskender'in şiirleri bu yarışmadan sonra kitaplaştırıldı.

2000 yılına gelindiğinde yazdığı Bir Çift Siyah Deri Eldiven isimli şiir kitabıyla Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde birinci oldu. Bu tarihten sonra Almanya, Hollanda, Avusturya, Makedonya, İsveç gibi birçok ülkede konuşmacı ve şair olarak performanslar sergiledi.

2006 yılında İskenderi'i Ben Öldürmedim isimli şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne layık görüldü. 2014'te ise Küçük İskender'e "Türk şiirine özgün bir soluk getirmesi ve 30 yıl boyunca tutarlı bir üsluba sahip olması" nedeniyle Erdal Öz Edebiyat Ödülü verildi. 2017’de ise Necatigil Şiir Ödülü kazandı. İşte, şiirleriyle Türk Edebiyatı’na yeni bir soluk getiren şairimizin şiirleri:

KÜÇÜK İSKENDER ŞİİRLERİNDEN SÖZLER

"-Seni yanlış tanımışım!
Sen beni YANLIŞ değil, HİÇ tanımamışsın.”

"Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler gördüm."

"Sen şiirine yakışan bir hayatın emanetçisi, bekçisi ve tek sahibisin.
Kendi yazdığın kaderi taşıyan alnından hasretle öperim."

"Onunla olmakla, onunla birlikte yaşamakla gizli bir gurur duyduğum, asla kıskançlığa ya da sahiplenmeye dönüşmeyen bir tutkuyla bağlandığım birinin."

"Hayatım boyunca birçok şey yaşadım' diyorsun; kısa filmleri birbirine montajlayarak bütünlük taşıyan uzun metraj bir film elde edemezsin."

"İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim.
Hayaller "küçük" Diyojen, gerçekler Büyük İskender."

"Özlemek,
Unutulmak ile hatırlanılmak arasında bir ara istasyondur."

"Bu gece çok uzaklarda biri, benim için bir şarkı söylemeli!. Oldukça hüzünlü, oldukça karamsar, boğmaca çıkartan bir şarkı olmalı bu.. Dinleyenin kulakları kanamalı.."

"Kitap okuyanlar gizlenen insanlardır. Kim olduklarını gizlerler. Gizlenen insanlar kim olduklarından her zaman hoşlanmazlar."

"Paslanacak mıyız, yoksa küflenecek miyiz; buna karar vermemiz gerek."

"Neyse ki sevdim
Neyse ki incindim
Çok yıkılmadım
Sadece yoruldum"

"Mesela kimse görmez kelebeğin gülümsemesini
Çiçeğin açarken çıkarttığı sesi kimse işitmez mesela!"

"Tanıdığımıza pişman olduklarımız çoğaldıkça,
yeni tanışacaklarımızdan korkar olduk.."

"öyle seviyorum ki seni
bir tavşanın ürkek kaldırıp başını dağda
yağan yağmuru seyretmesi gibi;"

"kendi kapımı çalmak zorunda kalmıştım
içerde olmadığımı bile bile!"

“Geceler gitmek için yaratılmıştır. Gidenin karanlıkta saklanmasını sağlamak için. Gözden kaybolmasını kolaylaş¬tırmak için. Yapma. Bu basitliğe eşitlik olma.”

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