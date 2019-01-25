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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Küçük Hiranur yaşadığı dehşeti böyle anlattı!

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PENDİK'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın yaralandığı parkta vurulmasına ilişkin keşif yapıldı. 

Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde oturduğu sitenin çocuk parkında oynarken gürültü yaptığı iddiası ile komşusu Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın davası geçtiğimiz hafta İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme heyeti, duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyetinin verdiği karar doğrultusunda bugün olayın meydana geldiği parkta keşif yapıldı. 

Keşif için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, savcısı ve bilirkişi ile tarafların avukatları, olayda yaralanan Hiranur Demircan ve ailesi olayın meydana geldiği sitenin çocuk parkında bir araya geldi. Heyetin gelmesi ile birlikte basın mensupları parktan çıkarılarak olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeye geçildi. Hiranur Demircan'ın annesi Selinay Demircan ve babası Hasan Demircan da salonda hazır bulundu.

'ÇAT DİYE BÜYÜK BİR SES GELDİ'

Ailesi ile birlikte olay yerine gelen Hiranur Demircan, incelemeye geçilmeden önce olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Hiranur Demirtaş, "Çat diye büyük bir ses duydum" dedi. Döndüğünde elinde siyah birşey olan bir adam gördüğünü söyleyen Hiranur Demircan, kendisinden de kan geldiğini belirtti.

'ANNE BENİ VURDULAR DEDİM'

Duydukları sesten sonra arkadaşlarının korkup kaçtığını, asansöre bindiklerini söyleyen Hiranur Demircan, "Ben de diğer asansöre bindim. Anneme, beni vurdular dedim. Annem de taş attıklarını sandı" dedi. 

Kendisini vuranın olaydan önce kendisine bir kez, erkeklere ise daha çok bağırdığını söyleyen Hiranur Demircan, "Bayram sabahı 'adamı deli etmeyin gidin aşağıda oynayın dedi' "diye konuştu.

Küçük Hiranur yaşadığı dehşeti böyle anlattı

'BURAYA GELDİĞİM ZAMAN SANKİ ONU GÖRÜYORUM'

Olaydan sonra parka pek çıkmadığını söyleyen Hiranur Demircan, "Buraya geldiğim zaman sanki onu görüyorum" dedi. 

Hiranur Demircan'ın babası Hasan Demircan da sanığın cezasını çekmesini istediğini, olaydan sonra kızının parktan çekinmeye başladığını belirterek, "Hiranur'un durumu çok şükür iyi. Yanlız parka çıkarken korkuyor. Kendisi de korkuyor, kardeşi de korkuyor. Ben ve annesi yanında olmayınca parka pek inmek istemiyorlar" şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ 

21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmeö suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada da bugüne keşif günü vermişti.

Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açtı
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